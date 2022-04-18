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Giriş Tarihi: 18.04.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 15:02

İŞKUR güncel iş ilanları 2022 listesi: 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Resmi site üzerinden yayınlanan İŞKUR güncel iş ilanları, büyük ilgi görüyor. İŞKUR memur alımı ve personel alımı ilanları güncel olarak her gün kurum resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. İlanlar arasında KPSS şartı gerektirenler olduğu gibi, KPSS şartsız ilanlar da bulunuyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları ve aranan nitelikler gibi detaylar da paylaşılıyor. İşte, en az lise mezunu, 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları ve detaylar...

İŞKUR güncel iş ilanları 2022 listesi: 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR personel alım ilanları kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan son açıklamada en az lise mezunu olmak şartıyla işçi alımlarının yapılacağı kaydedildi. Bu noktada ise "İŞKUR iş ilanları ile personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Adaylarda KPSS puanı da aranmayacağı da yine ilanda yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Peki, 2022 İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

İŞKUR güncel iş ilanları 2022 listesi: 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.

İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.

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İŞKUR güncel iş ilanları 2022 listesi: 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.

Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercihinize göre başvurularınızı hemen gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR güncel iş ilanları 2022 listesi: 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR PROFİLİ NASIL OLUŞTURULUR?

İŞKUR profil oluşturma işlemleri için İşkur'un resmi internet sitesine giriş yapmak ya da İşkur merkezlerine başvurmak gerekmektedir. İşkur'a kayıt olarak meslek ve eğitim özelliklerine göre en uygun işi bulmak mümkündür.

İşkur profili oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar:

Online olarak İşkur profili oluşturmak için İşkur'un resmi internet sitesi olan iskur.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Siteye giriş yapılmasının ardından sayfanın sol tarafında bulunan internet şubesi alanına tıklanması gerekmektedir.

Bu alan üzerinden İşkur E-Devlet şubesine tıklanması gerekmektedir. Bu alan üzerinden kayıt sayfası açılmaktadır.

Bu sayfa üzerinden sayfanın sol tarafında bulunan İş Arayan bölümüne tıklamak ve oradan da Üye Ol kısmına tıklamak gerekmektedir.

İş arayan için üyelik bilgilerini girdikten sonra sayfada yer alan üyelik sözleşmesini okumak ve kabul etmek gerekmektedir.

Daha sonra kimlik bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İŞKUR PROFİL OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR güncel iş ilanları 2022 listesi: 5000 TL - 9000 TL maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR KAYIT BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İŞKUR kayıt belgesinin alınabilmesi için İŞKUR İş Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiden istenenler ise,

İŞKUR'a yalnızca T.C. vatandaşları kayıt yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların 14 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Reşit olan vatandaşların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan vatandaşlar İŞKUR'a kayıt olabilirler. Vatandaşın herhangi bir eğitim durumu veya çalışmışlığı yoksa, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına gitmesi gerekmektedir. İş arayan kayıt belgesini İŞKUR'dan alınmış olması gerekmektedir.

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