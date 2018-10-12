Isparta'da komandoların nefes kesen tatbikatı

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'ndeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 10 hafta süren komando temel kursunun ardından gerçekleştirilen arazi tatbikatı nefesleri kesti. Gerçek mermi ve patlayıcıların kullanıldığı tatbikatta 10 gün arazide kalan komandolar yakaladıkları yabani hayvanları yiyerek hayatta kaldı, yüksek mağaralara tırmandı, çamurlu sulardan geçip sarp kayalıklardan indi., Komandolar, tatbikat sonunda ant içip 'mavi bere' taktı. Gerçek mühimmatlar, fiziki ve psikolojik engeller, modern teçhizatla verilen eğitimler, açlığa ve uykusuzluğa inat pes etmeyen komandoları görüntüleyen DHA ekibi, verilen eğitimlerden sonra gerçekleştirilen zorlu arazi tatbikatını da izledi. Gönüllülük esasına göre seçilen subay ve astsubaylardan giriş testini başarı ile tamamlayanlar, 10 hafta süren komando temel kursu için Eğirdir'deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geldi. Bu eğitimde komandolara zorlu hava ve arazi şartlarında karadan, sulardan düşmanın derinliklerine sızma kabiliyeti, keşif yapma, taktik akın icra etme, pusu yöntemleri, muharebe şartlarının ruhsal ve fiziksel şartlar Fiziki yeterlilikleri geliştirilen komandolara daha sonra yükseklik korkusunu yenmek ve cesaret kazandırmak maksadıyla dağcılık eğitimleri verildi.