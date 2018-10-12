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Isparta'da ların nefes kesen tatbikatı

Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 12:01
Isparta'da komandoların nefes kesen tatbikatı

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'ndeki Dağ Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 10 hafta süren komando temel kursunun ardından gerçekleştirilen arazi tatbikatı nefesleri kesti.

Isparta'da komandoların nefes kesen tatbikatı

Gerçek mermi ve patlayıcıların kullanıldığı tatbikatta 10 gün arazide kalan lar yakaladıkları yabani hayvanları yiyerek hayatta kaldı, yüksek mağaralara tırmandı, çamurlu sulardan geçip sarp kayalıklardan indi.,

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Isparta'da komandoların nefes kesen tatbikatı

lar, tatbikat sonunda ant içip 'mavi bere' taktı.



Isparta'da komandoların nefes kesen tatbikatı

Gerçek mühimmatlar, fiziki ve psikolojik engeller, modern teçhizatla verilen eğitimler, açlığa ve uykusuzluğa inat pes etmeyen ları görüntüleyen DHA ekibi, verilen eğitimlerden sonra gerçekleştirilen zorlu arazi tatbikatını da izledi.



Isparta'da komandoların nefes kesen tatbikatı

Gönüllülük esasına göre seçilen subay ve astsubaylardan giriş testini başarı ile tamamlayanlar, 10 hafta süren temel kursu için Eğirdir'deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na geldi.

Isparta'da komandoların nefes kesen tatbikatı

Bu eğitimde lara zorlu hava ve arazi şartlarında karadan, sulardan düşmanın derinliklerine sızma kabiliyeti, keşif yapma, taktik akın icra etme, pusu yöntemleri, muharebe şartlarının ruhsal ve fiziksel şartlar

Isparta'da komandoların nefes kesen tatbikatı

Fiziki yeterlilikleri geliştirilen lara daha sonra yükseklik korkusunu yenmek ve cesaret kazandırmak maksadıyla dağcılık eğitimleri verildi.

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