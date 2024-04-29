Haberler
Yaşam
Isparta'da otomobil ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
12:45
Isparta'da otomobil ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı
Isparta'da otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehit polis Yonuz Turan, 2018 yılında Isparta'da yaptığı kış lastiği uygulamasında yaptığı denetimler ve sürücüler ile yolculandırdığı anlarda görüntülenmiş ve nezaketi ile dikkati çekmişti.