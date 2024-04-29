Isparta’da otomobil ile polis aracı çarpıştı: 1 polis şehit oldu, 4 asker yaralandı

Olay yeri ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeler sonrası kaza ile ilgili bilgi alan Isparta valisi Aydın Baruş şehit olan polis memurunun Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli olduğunu belirterek "Personelimiz radar uygulaması yapmak üzere polis aracını emniyet şeridine çekiyor. Radar uygulamasını belirtmek içinde yine emniyet şeridine uyarı levhası koyuyor. O esnada süratli olduğunu tahmin ettiğimiz bir otomobil polis memurumuza çarpıyor. Olaydan sonra hastaneye kaldırıldı polis memurumuz ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.