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Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:26

İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

Adana'da polis ekipleri Türkiye, İsrail ve Suriye üçgeninde gerçekleşen uluslararası organ ticareti şebekesini aydınlattı. Suriyeli 2 kişinin böbreğini satın alan İsrailliler, suçüstü yakalandı. 'Sağlık turizmi' adı altında Türkiye'ye geldikleri tespit edilen 5 İsrail, 2 Suriye ve 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Çete üyelerinin kimlikleri ise şok etkisi yarattı!

Ziya RAMOĞLU
İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

Adana'da polisin sahte pasaport üzerinde yaptığı inceleme, Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki 'organ ticareti' şebekesini ortaya çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce sağlık turizmi için İsrail'den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2'sinin sahte olduğunu anladı.

İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

İSRAİLLİ GİBİ GÖSTEREREK…

Organ şebekesinin Türkiye'ye giriş yaptığı Adana Havalimanı'ndaki güvenlik kameralarından alınan verilerde detaylı görüntü ve fotoğraf incelemesinde İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ile A.S. (20) olduğu anlaşıldı.

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İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

PASAPORTTA AKRABA GÖSTERİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için organların alıcısı olan İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.'nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti. Polis, başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki 'organ ticareti' şebekesini deşifre etti.

İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

ORGANİZATÖR TURİZM ACENTESİ PATRONU ÇIKTI

Polis, edindiği bilgiler doğrultusun da uluslararası organ ticareti yapan suç şebekesini çökertmek için harekete geçti. 7 şüphelinin yanı sıra Türkiye'deki organizatörlerin turizm acentesi patronu M.A.U. (58), A.K. (31) ile E.D. (51) ve F.Ö. (49) isimli kadınlar olduğu belirlendi. Şebekenin İsrail ayağını ise İsrail vatandaşı M.A.S.'nin (32) yönettiği saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

ORGAN VE DOKU TİCARETİ

Baskınlarda İsrail vatandaşı M.A.S., hasta babası S.A.S. yine İsrail vatandaşı E.A.M., A.A.M. M.A.M. kardeşler, ile E.D., F.Ö., M.A.U., A.K. ve organlarını satan Suriyeli Z.M.Z. ile A.S. olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi. Şahısların, böbrekleri 1 milyon lira karşılığında aldıkları öne sürüldü.

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