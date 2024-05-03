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İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
10:26
İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!
Adana'da polis ekipleri Türkiye, İsrail ve Suriye üçgeninde gerçekleşen uluslararası organ ticareti şebekesini aydınlattı. Suriyeli 2 kişinin böbreğini satın alan İsrailliler, suçüstü yakalandı. 'Sağlık turizmi' adı altında Türkiye'ye geldikleri tespit edilen 5 İsrail, 2 Suriye ve 4 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Çete üyelerinin kimlikleri ise şok etkisi yarattı!