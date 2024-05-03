İsrailli organ ticareti çetesine operasyon: Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!

ORGAN VE DOKU TİCARETİ

Baskınlarda İsrail vatandaşı M.A.S., hasta babası S.A.S. yine İsrail vatandaşı E.A.M., A.A.M. M.A.M. kardeşler, ile E.D., F.Ö., M.A.U., A.K. ve organlarını satan Suriyeli Z.M.Z. ile A.S. olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 65 bin dolar, 10 bin 400 TL, 994 İsrail Şekeli, çok sayıda sahte pasaport ile dijital materyal ele geçirildi. Şahısların, böbrekleri 1 milyon lira karşılığında aldıkları öne sürüldü.