İşsizlik maaşı ödeme tarihleri 2023: Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak?

Şubat ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri takvimi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan iki yıkıcı Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde afet bölgesi olarak ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlara destek olabilmek için işsizlik sigortası ödemelerinin erken yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda "İşsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Şubat ayı işsizlik maaşı ve yarım çalışma ödeneği ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.