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Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 16:40

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri 2023: Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak?

10 ilde büyük hasara yol açan Kahramanmaraş depremi sonrası alınan önlemler kapsamında işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin erken yatacağı açıklandı. Bu noktada binlerce vatandaş "İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işsizlik sigortası ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih bilgisine yer verilmişti. Peki; 2023 Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 2023 Şubat ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar.

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri 2023: Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak?

Şubat ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri takvimi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan iki yıkıcı Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde afet bölgesi olarak ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlara destek olabilmek için işsizlik sigortası ödemelerinin erken yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda "İşsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Şubat ayı işsizlik maaşı ve yarım çalışma ödeneği ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri 2023: Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI VE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2023 Şubat ayı işsizlik ve yarım çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin erken yatırılacağını duyurdu.

Buna göre, deprem bölgesinde işsizlik maaşı ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yapılacak.

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İşsizlik maaşı ödeme tarihleri 2023: Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;

Şubat ayına ait 5 Mart 2023' te yapılacak işsizlik ödeneği ödemeleri ile 28 Şubat 2023'te yapılacak yarım çalışma ödeneği ödemeleri depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye illerinde 15 Şubat 2023 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Alınan önlemler doğrultusunda, işsizlik ve yarım çalışma ödeneği Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat 2023'te, Mart ayı ödemeleri 21 Mart 2023'te, Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan 2023'te yapılacak.

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri 2023: Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak?

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan ve belirli şartlara uygun olan kişilere işsiz kalmaları halinde bazı sosyal destekler sağlıyor. O ödemelerden biri de kendi isteği ya da kusuru dışında işsiz kalanlara yönelik verilen işsizlik maaşı oluyor. İşsizlik maaşı, asgari ücretin %40'ı ile %80'i arasında değişiklik gösteriyor.

İşsizlik maaşı ödeme tarihleri 2023: Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak?

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak

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