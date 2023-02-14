İşsizlik maaşı ödeme tarihleri 2023: Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yarım çalışma ödeneği erken mi yatacak?

10 ilde büyük hasara yol açan Kahramanmaraş depremi sonrası alınan önlemler kapsamında işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin erken yatacağı açıklandı. Bu noktada binlerce vatandaş "İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada işsizlik sigortası ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih bilgisine yer verilmişti. Peki; 2023 Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 2023 Şubat ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri ve konu ile ilgili tüm detaylar.