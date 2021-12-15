2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

Gözler İşsizlik maaşı ödeneği ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonu için geri sayım başlarken zam oranıyla beraber birçok ödenekle beraber bu ücrette de artış yaşanacak. Öte yandan "2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi bu ücretten faydalanılabilmesi için çalışan vatandaşın iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gibi bazı koşullar bulunuyor. Peki, Yeni Asgari ücret zammı sonrası 2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya dair son dakika açıklamaları ve gelişmeler...