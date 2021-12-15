2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

2022 İşsizlik maaş zammı için araştırmalar son günlerde artış gösterdi. Bilindiği üzere Asgari ücret tespit komisyonu 4. Toplantı için bir araya gelecek ve karar son toplantıyla netlik kazanacak. Asgari maaşa uygulanacak zam oranı ile beraber "2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kişiler, bu ücreti çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame edebilmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına alıyor. Peki, 2022 işsizlik maaşı ödeneği zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...