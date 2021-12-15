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Haberler Yaşam 2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:50

2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

2022 İşsizlik maaş zammı için araştırmalar son günlerde artış gösterdi. Bilindiği üzere Asgari ücret tespit komisyonu 4. Toplantı için bir araya gelecek ve karar son toplantıyla netlik kazanacak. Asgari maaşa uygulanacak zam oranı ile beraber "2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kişiler, bu ücreti çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame edebilmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına alıyor. Peki, 2022 işsizlik maaşı ödeneği zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm detaylar...

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

Gözler İşsizlik maaşı ödeneği ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonu için geri sayım başlarken zam oranıyla beraber birçok ödenekle beraber bu ücrette de artış yaşanacak. Öte yandan "2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları da yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi bu ücretten faydalanılabilmesi için çalışan vatandaşın iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gibi bazı koşullar bulunuyor. Peki, Yeni Asgari ücret zammı sonrası 2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya dair son dakika açıklamaları ve gelişmeler...

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK, 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE YENİ TUTAR NE OLUR?

İşsizlik maaşı henüz belli olmadı. Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanıyor. Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşacak. Bu durumda işsiz kalanların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçecek.

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İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR, 450 GÜNÜ OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

İŞKUR'un başvuruları sonuçlandırması genellikle 10-15 gün sürüyor. Yoğunluk durumuna göre en fazla bir ayda sonuçlanıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor.Son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatıldı.

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Asgari ücret zammı ile Yeni İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunmasına karşın devamsızlık kaynaklı ödememe durumu ortadan kalktı.

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