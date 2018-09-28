İstanbul Air Show 2018 başladı

2 yılda bir yapılan, İstanbul Air Show, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyada yapılan tek sivil havacılık fuarı olan İstanbul Air Show'da yerli ve yabancı 40'dan fazla hava aracı sergileniyor. Havacılık sektörünün nabzının attığı İstanbul Air Show, bu yıl 12'nci kez ziyaretçileri ile buluştu. Açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ve sektör temsilcilerinin birlikte yaptığı İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarına yerli ve yabancı çok sayıda firma katıldı. Fuarın en gözde hava araçları yerli projeler oldu. Kısa bir süre önce ilk test uçuşunu başarıyla yapan T 625 helikopteri, proje çalışmaları devam eden yerli savaş uçağı Hürjet fuardaki yerini aldı. Fuarın öne çıkan bir diğer hava aracı ise 2019 yılından itibaren teslimatına başlanacak olan Gulfstream G 500 idi. 150´nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlenecek fuarda sergilenecek 40´dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak. Havacılık fuarı pazar günü Türk Yıldızlarının gösterisi ile sona erecek.