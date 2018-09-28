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2018 başladı

2 yılda bir yapılan, , Genel Havacılık Apronunda kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Giriş Tarihi: 28.09.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 19:24
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2018 başladı
İstanbul Air Show 2018 başladı

Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyada yapılan tek sivil havacılık fuarı olan 'da yerli ve yabancı 40'dan fazla hava aracı sergileniyor.

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2018 başladı
İstanbul Air Show 2018 başladı

Havacılık sektörünün nabzının attığı , bu yıl 12'nci kez ziyaretçileri ile buluştu.

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2018 başladı
İstanbul Air Show 2018 başladı

Açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ve sektör temsilcilerinin birlikte yaptığı Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarına yerli ve yabancı çok sayıda firma katıldı.

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2018 başladı
İstanbul Air Show 2018 başladı

Fuarın en gözde hava araçları yerli projeler oldu. Kısa bir süre önce ilk test uçuşunu başarıyla yapan T 625 helikopteri, proje çalışmaları devam eden yerli savaş uçağı Hürjet fuardaki yerini aldı.

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2018 başladı
İstanbul Air Show 2018 başladı

Fuarın öne çıkan bir diğer hava aracı ise 2019 yılından itibaren teslimatına başlanacak olan Gulfstream G 500 idi.

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2018 başladı
İstanbul Air Show 2018 başladı

150´nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlenecek fuarda sergilenecek 40´dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.

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2018 başladı
İstanbul Air Show 2018 başladı

Havacılık fuarı pazar günü Türk Yıldızlarının gösterisi ile sona erecek.

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