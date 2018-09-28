İstanbul Air Show 2018 başladı

Açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ve sektör temsilcilerinin birlikte yaptığı İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarına yerli ve yabancı çok sayıda firma katıldı.