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Haberler Yaşam İstanbul Boğazı’nı istila ettiler! Su altından ve havadan görüntülendiler!
Giriş Tarihi: 14.04.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 10:02

Boğazı’nı istila ettiler! Su altından ve havadan görüntülendiler!

Boğazı'nı denizanaları istila etti. Denizanalarının bir kısmı ise Kız Kulesi civarına yöneldi. Sahil şeridi boyunca uzanan denizanaları, sualtından ve havadan böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı’nı istila ettiler! Su altından ve havadan görüntülendiler!

istilası daha önce Ortaköy, Beşiktaş ve Arnavutköy sahilleri başta olmak üzere Boğazın'da ve Çanakkale Boğazında yoğun şekilde görülmüştü. Bu sefer Kız kulesi çevresinde sahil şeridi boyunca yayıldığı görüldü.

İstanbul Boğazı’nı istila ettiler! Su altından ve havadan görüntülendiler!

Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridinin yer yer yoğunluğu yüzünden beyaza büründüğü görüldü. Uzmanlara göre denizanalarının yoğun bir şekilde ölü ve birlikte gözükmesinin birçok farklı nedeni olabilir. İklim değişikliği, deniz suyu sıcaklığının artışı, kıyılarda yapılaşmanın artması gösterilen nedenler arasında.

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İstanbul Boğazı’nı istila ettiler! Su altından ve havadan görüntülendiler!

Geçtiğimiz aylarda istilasının görüldüğü Çanakkale'de profesyonel dalgıçlık yapan Müjdat Turan, denizanalarının kirli sularda ve düşük oksijenli ortamlara beslendiğine dikkat çekti.

İstanbul Boğazı’nı istila ettiler! Su altından ve havadan görüntülendiler!

Turan, "Bu aslında sadece vatandaşların değil, küresel anlamda tüm devletlerin önlem alması gereken bir mevzu. Çünkü denizlerde kirlilik artı ısınma, bunların hepsi toplamda bu sonuçları doğuruyor. Aşırıcı derecede çoğalan denizanaları, denizde düşük oksijenin olduğunu ve kirli olduğunu gösteren bir netice" şeklinde konuştu.

İstanbul Boğazı’nı istila ettiler! Su altından ve havadan görüntülendiler!

Oksijen seviyesinin azaldığını insanların fark edemeyeceğini, yalnızca deniz canlılarını etkileyeceğini kaydeden Turan, "Sualtında oksijenin düşük olduğunu biz fark edemeyiz. Bunu daha çok deniz canlıları fark eder. Örneğin; son aylarda yaptığım dalışlarda denizlerde bakıyorsunuz midye hiç kalmamış, yani ölmüş. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde pinaların çekimlerini yapmıştım, onlar da öldü. Bunların muhtemelen bağlantıları olabilir. Araştırılması gereken konular. Ama bitkiler, midyeler ve denizde yaşayan birçok canlı bu küresel ısınmadan nasibini alacak gibi görünüyor" dedi.

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