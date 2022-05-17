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İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:43
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
11:46
İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!
İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz yıl görülen müsilaj, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğündeki çalışmalar ile kısa sürede temizlenmişti. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Boğazı için müsilaja yeniden dikkat çekerken, bir de önemli uyarıda bulundu. İşte Prof. Okyar'ın "Köpek balığından bile tehlikeli. Saniyeler içinde insan öldürebiliyor" dediği açıklamalar!