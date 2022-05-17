Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:46

İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!

İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz yıl görülen müsilaj, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğündeki çalışmalar ile kısa sürede temizlenmişti. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Boğazı için müsilaja yeniden dikkat çekerken, bir de önemli uyarıda bulundu. İşte Prof. Okyar'ın "Köpek balığından bile tehlikeli. Saniyeler içinde insan öldürebiliyor" dediği açıklamalar!

İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanasını yoğun olarak gördüğümüz yerlerin, organik kirlilik açısından kirli olduğunu ifade edebiliriz" dedi.

İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!

Okyar, "Denizanaları artışı sonrasında müsilaj olayını görebiliriz. Ama bu tamamen canlının aşırı miktarda çoğalıp ortama çözülmüş organik madde katkısıyla alakalı bir olay" diye konuştu. Bu arada Beylikdüzü'nde, kıyıya yakın noktalarda müsilaj benzeri kirlilik dikkat çekti.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!

Beşiktaş Arnavutköy sahilinde yüzeyi istila eden denizanaları tedirginliğe yol açarken, ortaya çıkan bu görüntüler, gözlerin tekrar İstanbul Boğazı'na çevrilmesine yol açtı.

Son dönemde ortaya çıkan görüntüleri değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Denizanası dediğimiz canlılar, kirliliğin olduğu yerde baskın hale geçen canlılar. Tahammülleri bu tarz alanlarda yüksek olan canlılar. Doğal olarak denizanasını yoğun olarak gördüğümüz yerlerin, organik kirlilik açısından kirli olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi Marmara Denizi'nde zaten geçen yıl bir müsilaj olayı yaşadık. Organik kirleticiler açısından bir baskı altında, yani bununla ilgili çok sıkıntılar yaşıyor. "

İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!

"Denizanaları da bu tarz ortamları fırsata çevirip aşırı çoğalma eğilimine geçen canlılar. Çünkü gerek düşük oksijen miktarı, gerek kirlilik miktarlarına, tahammülleri son derece yüksek canlılar. Doğal olarak aşırı miktarda sıcaklığın da özellikle artmasıyla birlikte ki son dönem sadece ülkemiz için değil tüm dünya için bir sorun olan küresel ısınma var, iklim değişikliğine bağlı olarak. Bu iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen küresel ısınmayla su sıcaklıkları da artıyor. Sıcaklık artışları da, bu canlıların zaten metabolizmalarını hızlandırdığından dolayı daha fazla ürüyorlar, daha fazla yumurta üretiyorlar, daha fazla birey ekosisteme dahil olmuş oluyor. Bir de ortam onların istediği tarzda olunca, avcısının az olması ve ortamda yoğun bir besin stoğunun bulunması, bunları baskılayacak canlıların olmaması, doğal olarak bu canlının aşırı artış göstermesine sebep oluyor" diye konuştu.


İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarında görülüyor: Köpek balığından bile tehlikeli!

DENGELERİ BOZDU...

Marmara'da artık eskisi kadar balık olmadığını, yapılan endüstriyel balıkçılığının da denizanası ile beslenen balıkları ortadan kaldırdığına dikkat çeken Okyar, "Örneğin kaplumbağalar besleniyor. Bunların üzerinden kılıç balıkları besleniyor. Bunların üzerinden uskumrular besleniyor. Marmara'da artık bunların hiçbirini göremiyoruz. Doğal olarak bunları üzerinden beslenip bunları baskı altında tutacak bir canlı yok"

SON DAKİKA