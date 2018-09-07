Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir proje hayata geçiyor!

KAYITLI ŞOFÖR SORGUSU

İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl ilk defa hayata geçirilen yeni bir uygulama ile veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden servis sorgulaması yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve servis ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan "KAYITLI ŞOFÖR SORGULAMA'' ile şoför bilgilerine ulaşarak şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise; "Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundur" ibaresi ekranda görünecek.