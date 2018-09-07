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"" konsepti çerçevesinde yeni bir proje hayata geçiyor!

, bu yıl "" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 2018-2019 öğretim yılında veliler servis ücretlerini öğrenme, servis ve şoför sorgulamasını internet üzerinden yapabilecek.

Giriş Tarihi: 07.09.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 17:34
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"" konsepti çerçevesinde yeni bir proje hayata geçiyor!
Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir proje hayata geçiyor!

, bu yıl "" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 2018-2019 öğretim yılında veliler servis ücretlerini öğrenme, servis ve şoför sorgulamasını internet üzerinden yapabilecek.

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"" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!
Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!

Okulların açıldığı gün olan 17.09.2018 tarihinde 06:00 – 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (Bilet Entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak. İBB tarafından verilen; Okul servisi güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan okul servis araçları ve şoförleri okul taşımacılığı yapamayacak. Belgeler okullar açılana kadar tamamlanacak.

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"" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!
Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!

Bu yıl 'da 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında 2.714.030 öğrenci 151.604 öğretmen ders başı yapacak. Başkanlığı 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. , İDO A.Ş., İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası'nın katılımıyla AKOM'da toplantıda uygulanacak eylem planı hazırlandı.

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"" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!
Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!

KAYITLI ŞOFÖR SORGUSU

Büyük Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl ilk defa hayata geçirilen yeni bir uygulama ile veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden servis sorgulaması yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve servis ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan "KAYITLI ŞOFÖR SORGULAMA'' ile şoför bilgilerine ulaşarak şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise; "Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundur" ibaresi ekranda görünecek.

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"" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!
Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!

KAYITLI SERVİS ARACI SORGULAMA

Kayıtlı servis aracı sorgulama ile servis hizmeti alınan aracın hangi şahıs veya firma adına kayıtlı olduğunu ve servis yapmaya uygun olup olmadığını öğrenilecek. Araç sisteme kayıtlı ise; firma/taşımacı ismi ile birlikte "Servis Taşımacılığı Yapmaya Uygundur" ibaresi ekranda görünecek.

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"" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!
Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!

OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

Okul servis ücreti hesaplama ile okul türü seçildikten sonra başlangıç ve bitiş noktaları harita üzerinden işaretlenerek UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden okul servis ücretleri hesaplanabilecek. Ücret hesaplaması yapılırken okul türü olarak "okul öncesi, ilkokul ve ortaokul" seçilmesi durumunda sistem tarafından, ücrete otomatik olarak %35 rehber personel ücreti de ilave edilerek veliler bilgilendirilecek.

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"" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!
Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiyor!

ALINAN KARARLAR:

- Okul servis araçları öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler.

- Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri rehber personel ve öğretmenlerden oluşan "okul geçidi görevlileri" kontrolünde gerçekleşecek.

- Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak.

- Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek.

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