Akıllı Şehircilik konsepti çerçevesinde yeni bir proje hayata geçiyor!

ALINAN KARARLAR:
- Okul servis araçları öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler.
- Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri rehber personel ve öğretmenlerden oluşan "okul geçidi görevlileri" kontrolünde gerçekleşecek.
- Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak.
- Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek.