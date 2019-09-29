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depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

'da yaşanan 5,8 şiddetindeki depremin ardından birçok resmi makamdan açıklamalar geldi. Gerek anında yapılması gerekenler, gerekse binaların fiziki yapıları ile ilgili gelen uyarılan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Tüm bunların yanında, geçtiğimiz yüzyılda dünya genelinde yaşanan depremler ve bu depremlerin (şiddetine göre) oluşturduğu hasar ve can kayıpları da merak ediliyor. Peki, 1900'lü yılların başından bu yana, dünyada kaç tane çok şiddetli deprem yaşandı? İşte, yaşanan depremler ve şiddetlerine göre oluşturduğu hasarlar...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 12:52
İstanbul depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

Bilimsel çalışmalar ile belgelendirilmiş, dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960'ta Valdivia yakınlarında, güney Şili'de meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması tarafından 9.5 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. "Büyük Şili Depremi" ve "1960 Valdivia Depremi" olarak anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmaları bu olayı "20. Yüzyılın en büyük depremi" olarak bildirmiştir. Kayıtlı tarihteki diğer depremler daha büyük olabilirdi; ancak, 1900'lerin başlarından itibaren doğru büyüklükte tahminlerin yapılmasının mümkün olması nedeniyle meydana gelen en büyük depremdir bu depremdi.

İşte dünyanın en büyük depremleri...

İstanbul depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

25 Nisan 2015, Nepal Depremi 7.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

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İstanbul depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

01 Nisan 2014: Şili. 8,2 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

11 Mart 2011, Honshu Depremi (Japonya) 9.1 büyüklüğündeki depremde 5000 kişi öldü.

İstanbul depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

27 Şubat 2010: Şili. 8.8 büyüklüğündeki depremde en az 450 kişi ölmüştü. Depremin, kenti 3 metre kaydırdığı iddia edilmişti.

İstanbul depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

12 Ocak 2010: Port au Prince Haiti. 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

6 Nisan 2009; L'Aquila, İtalya: 300 kişi hayatını kaybetmişti.

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