İstanbul depreminin ardından merak ediliyordu... İşte son yüzyılın en büyük depremleri!

Bilimsel çalışmalar ile belgelendirilmiş, dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960'ta Valdivia yakınlarında, güney Şili'de meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması tarafından 9.5 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. "Büyük Şili Depremi" ve "1960 Valdivia Depremi" olarak anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmaları bu olayı "20. Yüzyılın en büyük depremi" olarak bildirmiştir. Kayıtlı tarihteki diğer depremler daha büyük olabilirdi; ancak, 1900'lerin başlarından itibaren doğru büyüklükte tahminlerin yapılmasının mümkün olması nedeniyle meydana gelen en büyük depremdir bu depremdi.

İşte dünyanın en büyük depremleri...