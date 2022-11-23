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Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:13

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı

Son dakika Düzce depremi sonrası İstanbul elektrik kesintisi araştırılıyor. Yaşanan büyük doğal afetler sonrası elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Düzce depremi İstanbul'un birçok yerinde hissedildiği için İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler, planlı ya da plansız bir şekilde artabilir. Uyandığında elektriğin olmadığını görenler, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022