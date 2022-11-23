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Haberler Yaşam İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:13

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı

Son dakika Düzce depremi sonrası İstanbul elektrik kesintisi araştırılıyor. Yaşanan büyük doğal afetler sonrası elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Düzce depremi İstanbul'un birçok yerinde hissedildiği için İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler, planlı ya da plansız bir şekilde artabilir. Uyandığında elektriğin olmadığını görenler, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu, sabah uyandığında elektriklerin olmadığını gören vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle deprem sebebiyle erkenden uyanan vatandaşlar, İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi hakkında araştırmalar yapıyor. İşte BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile 23 Kasım 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı

BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah FERHAT TOKER, HİDAYET, KIRMIZI KARANFİL, ORKİDE, RÜZGARLI, SARI KARANFİL, SARIGÜL, TEVFİKAĞA, ULUÇAY sk bölgelerinde 23/11/2022 09:30:00 - 23/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 23 Kasım 2022: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah CAMİMEYDANI, DAMLA, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, GÜLBAHAR, KARAKIŞ, SARDUNYA, ZAMBAK, ZERDALİ sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 23/11/2022 10:00:00 - 23/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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