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Haberler Yaşam İstanbul elektrik kesintisi 28 Ekim 2022: Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula
Giriş Tarihi: 28.10.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 10:43

İstanbul elektrik kesintisi 28 Ekim 2022: Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula

İstanbul elektrik kesintisi birçok ilçede akşama kadar gelmeyecek. Anlık olarak Eyüpsultan, Arnavutköy, Çatalca ve Kağıthane gibi yüksek nüfuslu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektriklerin gittiğini fark edenler, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi öğrenilebiliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan yerler BEDAŞ arıza ile sorgula

İstanbul elektrik kesintisi 28 Ekim 2022: Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi, BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile belli oluyor. Cumhuriyet Bayramı'na bir gün kala birçok ilçede elektrik kesintisi 12 saatten fazla sürecek. Elektriklerin olmadığını fark edenler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi hakkında detaylar…

İstanbul elektrik kesintisi 28 Ekim 2022: Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İstanbul elektrik kesintisi 28 Ekim 2022: Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi 28 Ekim 2022: Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula

BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

Arnavutköy

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 28/10/2022 09:00:00 - 28/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 28 Ekim 2022: Bugün İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, ALTINOLUK, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, FISTIKÇAMI, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, OVAYENİCE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 28/10/2022 09:30:00 - 28/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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