İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi, BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile belli oluyor. Cumhuriyet Bayramı'na bir gün kala birçok ilçede elektrik kesintisi 12 saatten fazla sürecek. Elektriklerin olmadığını fark edenler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi hakkında detaylar…