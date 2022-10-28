İstanbul elektrik kesintisi birçok ilçede akşama kadar gelmeyecek. Anlık olarak Eyüpsultan, Arnavutköy, Çatalca ve Kağıthane gibi yüksek nüfuslu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektriklerin gittiğini fark edenler, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi öğrenilebiliyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi olan yerler BEDAŞ arıza ile sorgula