Haberler Yaşam İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

Giriş Tarihi: 20.10.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 10:16

İstanbul elektrik kesintisi bazı ilçelerde akşama kadar sürecekken, AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile vatandaşlar İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi sürekli olarak güncellenirken, bazı bölgelerde sabahtan beri elektrik bulunmuyor. BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı da sürekli olarak İstanbul elektrik kesintisi olan yerler hakkında bilgi paylaşıyor. Peki, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar…