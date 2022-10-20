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Haberler Yaşam İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama
Giriş Tarihi: 20.10.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 10:16

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi bazı ilçelerde akşama kadar sürecekken, AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile vatandaşlar İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi sürekli olarak güncellenirken, bazı bölgelerde sabahtan beri elektrik bulunmuyor. BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı da sürekli olarak İstanbul elektrik kesintisi olan yerler hakkında bilgi paylaşıyor. Peki, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar…

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi olan yerler vatandaşlar tarafından aratılıyor. BEDAŞ arıza kesinti ekranı ile İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusu cevap bulurken, birçok ilçede elektrikler akşam saatlerine kadar gelmeyecek. Peki, 20 Ekim 2022 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar…

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk / ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, BURÇHAN, HADIMKÖY-İSTANBUL, YİĞİTER sk bölgelerinde 20/10/2022 09:00:00 - 20/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler: 20 Ekim 2022 bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ arıza kesinti ile İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 20/10/2022 14:00:00 - 20/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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