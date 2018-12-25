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Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:51
İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un birçok noktasında sadece ticari taksilere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta yapılan uygulamada bir ticari taksinin bagajında 'kasatura' ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen yol uygulamasına Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

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İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

Asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı gerçekleştirilen uygulamanın ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri ve yolcuları denetleyerek kural ihlaller hususunda ve yolcuların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

Uygulama kapsamında Beşiktaş, Muallim Naci Caddesi üzerinde de kapama noktası oluşturuldu. Uygulama kapsamında durdurulan bir taksinin bagajında beze sarılı 'kasatura' ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

Bagajında bulunan kasaturanın kendisine ait olmadığını iddia eden sürücü hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanunu ve 47/1-d trafik güvenliğine uymamaya muhalefetten idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

Ticari taksilere yönelik yönelik gerçekleştirilen uygulamaya özel eğitimli narkotik köpeği 'Alex' de destek verdi.

İstanbul Emniyeti’nden taksicilere şok uygulama

Fatih, Millet Caddesi'nde aramalar sonucunda bir ticari taksiden biber gazı çıktı. Taksi sürücüsü ise biber gazını kendisini savunmak amacıyla bulundurduğunu belirtti.

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