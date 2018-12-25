Bagajında bulunan kasaturanın kendisine ait olmadığını iddia eden sürücü hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanunu ve 47/1-d trafik güvenliğine uymamaya muhalefetten idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.