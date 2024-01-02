İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!

3 kişi burada iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istediği belirtildi. Para alamayan şüphelilerden kendini Mikail olarak tanıtan kişi Bahadory'e, 'İş yerini silahla tarayacağım' dediği, şüpheliler bu sırada iş yerindeki bir çalışanı ise darp ettiği belirtildi.