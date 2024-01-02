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İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:13
İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!
İstanbul Esenyurt'ta 31 Aralık gecesi yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetti. Polisin yürüttüğü soruşturmada, elde edilen detaylar şoke etti. Öyle ki kazaya karışan cipteki kişilerin olaydan önce bir iş yerine giderek ölüm tehditleri yağdırdığı ve bir kişiyi darp ettiği belirlendi!