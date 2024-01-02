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Haberler Yaşam İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:13

İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!

İstanbul Esenyurt'ta 31 Aralık gecesi yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetti. Polisin yürüttüğü soruşturmada, elde edilen detaylar şoke etti. Öyle ki kazaya karışan cipteki kişilerin olaydan önce bir iş yerine giderek ölüm tehditleri yağdırdığı ve bir kişiyi darp ettiği belirlendi!

DHA
İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!

Kaza, 31 Aralık Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Hadımköy bağlantı yolunda meydana geldi. 34 GEM 38 plakalı cip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol temizlik aracına çarptı.

İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!

Çarpmanın etkisiyle cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Temizlik aracının şoförünün de yaralandığı kazaya dair yeni detaylar ile kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!

İŞYERİNİ BASIP HARAÇ İSTEMİŞLER
Kazada hayatını kaybeden Afganistan uyruklu İlyas Jenap ve Abdullah Noori ile yaralı kurtulan Rommel Mazary, kazadan önce Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde Haron Bahadory isimli kişinin iş yerine gitti.

İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!

3 kişi burada iş yeri sahibini tehdit ederek haraç istediği belirtildi. Para alamayan şüphelilerden kendini Mikail olarak tanıtan kişi Bahadory'e, 'İş yerini silahla tarayacağım' dediği, şüpheliler bu sırada iş yerindeki bir çalışanı ise darp ettiği belirtildi.

İstanbul Esenyurt’taki kazada 2 kişi ölmüştü! Şoke eden detaylar: Silahla tarayacağım!

İş yeri sahibi şüpheliler gittikten sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma yaparken 3 şüpheli araçlarıyla yeniden iş yerinin önüne geldi. Fakat polisleri gören şüpheliler kaçmaya başladı.

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