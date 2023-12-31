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İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!
Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
11:48
İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!
İstanbul için bir kez daha deprem uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekibiyle birlikte coğrafi bilgi sistemi destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdiklerini açıkladı. İstanbul için 2 kritik hatta dikkat çeken uzman isim, 7 büyüklüğünde ve üzerinde deprem üretecek faylarla ilgili şu ifadeleri kullandı: Marmara Bölgesi'nde faylar çok daha gergin. Sakarya'dan Pamukova- Geyve'ye doğru dönen hat...