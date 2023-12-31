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Haberler Yaşam İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!
Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 11:48

İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!

İstanbul için bir kez daha deprem uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekibiyle birlikte coğrafi bilgi sistemi destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdiklerini açıkladı. İstanbul için 2 kritik hatta dikkat çeken uzman isim, 7 büyüklüğünde ve üzerinde deprem üretecek faylarla ilgili şu ifadeleri kullandı: Marmara Bölgesi'nde faylar çok daha gergin. Sakarya'dan Pamukova- Geyve'ye doğru dönen hat...

DHA
İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekip arkadaşları Doç. Dr. Çağlar Bayık ve Doç. Dr. Gökhan Gürbüz ile araştırmacı Fatemeh Ghsampour ile coğrafi bilgi sistemi destekli deprem tehlike yazılımı geliştirdi.

İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!

Yazılımda, bölgelerdeki tarihsel depremler ile yıllık yeryüzü hareket verileri, coğrafi bilgi sistemi destekli programa aktarılarak, fay hatlarının 'mavi', 'yeşil' ve 'kırmızı' tonlarına göre değerlendirilen 'fay gerginlikleri' belirlendi.

7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretecek gerginlikte fayları yapay zeka ile tespit ettiler | Video

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İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!

'MARMARA BÖLGESİ'NDEKİ FAYLAR ÇOK DAHA GERGİN'
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın analizini tamamladıklarını, diğer fay hatları için de çalışmaların devam ettiğini belirten Prof. Dr. Kutoğlu, geliştirdikleri yapay zeka destekli dijital model ile gergin fayları tespit edebildiklerini söyledi.

İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!

1'i Doğu Anadolu'da, 3'ü Marmara'da olan 4 faya dikkat çeken Prof. Dr. Kutoğlu, "Erzincan'ın 40-50 kilometre doğusunda kalan Yedisu Fayı zaten biliniyordu. En doğuda, en gergin fay olarak burası gözüküyor. Marmara Denizi'ne kadar, Yedisu Fayı'ndan daha gergin bir fay görmüyoruz. Ancak Marmara Bölgesi'nde çok daha gergin faylar olduğunu görüyoruz. 1999'da İzmit Düzce'de deprem meydana gelen hattın çok soğuk olduğunu görüyoruz.

İstanbul için 2 kritik deprem hattı açıklandı: 7 ve üzeri deprem üretecek!

Koyu lacivert görüyoruz. Çünkü 24 senelik yer hareketi sebebiyle enerji biriktiriyor, o yüzden burası soğuk. Gerginliğin artması için çok daha uzun yıllara ihtiyaç var. Ama onun altında Sakarya'dan Pamukova- Geyve'ye doğru dönen bir hat var. Onun kırmızı renkte olduğunu görüyoruz. Burada en son depremin 1000'li yıllardan önce olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yıllık yer hareketlerini buraya uyguladığımızda fayın oldukça gergin durumda olduğu tabloda ortaya çıkıyor" dedi.

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