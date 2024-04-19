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Haberler Yaşam İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 19.04.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 17:02

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, AKOM ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yağışların bu gece yarısından itibaren başlayacağı belirtilirken, rüzgarın yarın öğle saatlerine doğru etkisini artıracağı ifade edildi. İşte detaylar...

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

ANİ SEL, SU BASKINI, YEREL DOLU YAĞIŞI...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını,

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İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

AKOM'DAN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan uyarıda ise,"Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların,

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor" bilgisine yer verildi.

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