İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor

ANİ SEL, SU BASKINI, YEREL DOLU YAĞIŞI...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını,