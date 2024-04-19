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İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 19.04.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
17:02
İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe hava durumu uyarıları geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, AKOM ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...