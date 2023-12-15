Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek
Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 16:00

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hafta sonu birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapılırken, İstanbul için alarm verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirtti. Öte yandan Hava Forum'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sağanak için saat verildi. Hava Forum'un paylaşımında yer alan "38 saat" detayı ise dikkat çekti. Peki hafta sonu hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek

Son dakika haberleri: Türkiye, Aralık ayının ilk günlerinden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olurken, bazı bölgelerde ise kar yağışı görülüyor. Yurdun birçok kesiminde kar ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. Hafta sonu İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, yarından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirtirken, Hava Forum'un sosyal medya hesabından İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak için saat verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kar yağışı etkili olurken, yurdun birçok noktasında yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek

Aralık ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için flaş bir uyarı geldi.

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek

Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Ayrıca İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı.

İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek

VALİ GÜL DE PAYLAŞTI: KUVVETLİ RÜZGAR...

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sabah saatlerinde kentte kuvvetli rüzgarın etkili olacağını bildirdi.

SON DAKİKA