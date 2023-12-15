İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek

Son dakika haberleri: Türkiye, Aralık ayının ilk günlerinden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olurken, bazı bölgelerde ise kar yağışı görülüyor. Yurdun birçok kesiminde kar ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. Hafta sonu İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, yarından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirtirken, Hava Forum'un sosyal medya hesabından İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak için saat verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...