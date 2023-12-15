İstanbul için peş peşe hava durumu uyarısı! Vali Gül de paylaştı: Kuvvetli geliyor; 38 saat kesintisiz sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hafta sonu birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapılırken, İstanbul için alarm verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirtti. Öte yandan Hava Forum'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sağanak için saat verildi. Hava Forum'un paylaşımında yer alan "38 saat" detayı ise dikkat çekti. Peki hafta sonu hangi illerde sağanak ve kar bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...