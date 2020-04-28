İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber kendisine farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren İstanbullular "İstanbul iftar vakti ne zaman, saat kaçta?" gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam aleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 İmsakiye takvimi içerisinde 28 Nisan İstanbul iftar saati de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi aynı heyecan ve huzurla karşılanan Ramazan ayında tüm Müslüman alemi ibadetlerine yönelirken günahların affedileceği bu tarihte binlerce kişi gece sahura kalkarak oruç ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Akşam ezanı ile beraber tüm şehirde oruçlar açılacak. Peki, 2020 Ramazan İmsakiyesi ile bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul iftar vakti ve saati haberimizde!