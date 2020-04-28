İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Akşam ezanı için saat yaklaştıkça binlerce İstanbullu da 28 Nisan iftar saati arayışını internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. İftara ne kadar kaldı? Sorusu ile araştırılan 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati ise Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde duyuruldu. 81 ilimizde de Ramazan ayının 5. Gününde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzuruyla dolup taşıyor. Buna göre; İstanbul iftar vakti saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul İftar saati haberimizde!

28 NİSAN İSTANBUL İFTAR VAKTİ DİYANET TARAFINDAN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İLE DUYURULDU!

Akşam ezanı vaktine yaklaştıkça Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştiren İstanbul halkı da 28 Nisan iftar vakti saat kaçta? Sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. İslam dinince tüm Müslümanlığa farz kılınmış olan oruç ibadetini genç yaşlı demeden herkes tutmaya çalışırken adeta tüm Türkiye Ramazan ayının huzurunu yaşıyor.

İşte 2020 İmsakiye ile Diyanet tarafından duyurulan İstanbul iftar saati…