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Haberler Galeri İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

saat kaçta? imsakiyesi ile iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber kendisine farz kılınan oruç ibadetini yerine getiren İstanbullular " ne zaman, saat kaçta?" gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Cennet kapılarının açıldığı ve tüm İslam aleminin huzurla dolup taştığı bu mübarek ayda; İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 İmsakiye takvimi içerisinde de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi aynı heyecan ve huzurla karşılanan Ramazan ayında tüm Müslüman alemi ibadetlerine yönelirken günahların affedileceği bu tarihte binlerce kişi gece sahura kalkarak oruç ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Akşam ezanı ile beraber tüm şehirde oruçlar açılacak. Peki, İmsakiyesi ile bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul iftar vakti ve saati haberimizde!

Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:49
İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Akşam ezanı için saat yaklaştıkça binlerce İstanbullu da 28 Nisan arayışını internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. İftara ne kadar kaldı? Sorusu ile araştırılan 28 Nisan ve saati ise İşleri tarafından yayınlanan imsakiyesi içerisinde duyuruldu. 81 ilimizde de Ramazan ayının 5. Gününde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzuruyla dolup taşıyor. Buna göre; İstanbul iftar vakti saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet ile İftar saati haberimizde!

28 NİSAN İSTANBUL İFTAR VAKTİ DİYANET TARAFINDAN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İLE DUYURULDU!

Akşam ezanı vaktine yaklaştıkça Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştiren İstanbul halkı da saat kaçta? Sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. İslam dinince tüm Müslümanlığa farz kılınmış olan oruç ibadetini genç yaşlı demeden herkes tutmaya çalışırken adeta tüm Türkiye Ramazan ayının huzurunu yaşıyor.

İşte 2020 İmsakiye ile Diyanet tarafından duyurulan İstanbul iftar saati…

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ - İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

'da beşinci iftarı bu akşam 20:04 de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. 28 Nisan Çarşamba, İstanbul altıncı 20:05 olacak. Günler ilerledikçe iftar saatleri de ileriye doğru devam edecek.

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İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

Yalnızca değil, haberimizin devamında Ankara, İzmir ve il il iftar vakitlerine ve tarafından yayınlanan İmsakiyesi ile sahur saatlerine de ulaşabilirsiniz...

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ - İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?
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İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?
İstanbul iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi ile 28 Nisan İstanbul iftar vakti ve saati - Akşam ezanı saat kaçta okunacak?
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