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Haberler Yaşam İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri
Giriş Tarihi: 23.03.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 13:32

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Diyanet İşleri, İstanbul iftar vakti başta olmak üzere tüm iller için 30 günlük iftar saati bilgisini yayınladı. 23 Mart Perşembe gecesi farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkanlar iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap arıyor. İstanbul İmsakiye 2023 ile iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayının ilk günü İstanbul iftar saati kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve il il imsak vakitleri!

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Bin aydan daha hayırlı on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. 23 Mart'ta ilk sahura kalkan milyonlarca kişi farz olan oruç ibadeti için niyet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye 2023 takvimine göre İstanbul iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri de belli olmuştu. İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta akıllara takılan en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati öğrenebilirsiniz. İşte, İstanbul iftar saati, sahur vakti ve tüm iller için imsak saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2023 - İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İmsakiye takvimine göre İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin 30 günlük iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. İşte, tüm iller için iftar saatleri;

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İL İL İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ

Ramazan ayının birinci günü bugün idrak ediliyor. 23 Mart'ta oruç ibadetini yerine getirmek için ilk sahura kalkanlar iftar vakitlerini merak ediyor. 30 günlük Ramazan İmsakiye ile sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgilerine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İmsakiye << linkine tıklayarak en detaylı tabloya ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 23 Mart Perşembe günü sahur ve iftar vakti ise şöyle;

İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:31'de.
- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:25'te okunacak.
- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:45
* 30 günlük >> İstanbul İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

Ankara'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:17
- Ankara iftar (akşam ezanı) vakti ise 19:10
- Ankara teravih namazı saati: 20:28
30 günlük >> Ankara İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İzmir İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İzmir İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:43, iftar vakti 19:32'de. Teravih namazı saati ise 20:48
30 günlük >> İzmir İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

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İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Adana sahur vakti: 05:12
Adana iftar vakti: 18:59

Adıyaman sahur vakti: 04:59
Adıyaman iftar vakti: 18:48

Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28
Afyonkarahisar iftar vakti: 19:19

Ağrı sahur vakti: 04:37
Ağrı iftar vakti: 18:29

Aksaray sahur vakti: 05:15
Aksaray iftar vakti: 19:05

Amasya sahur vakti: 05:04
Amasya iftar vakti: 18:58

Antalya sahur vakti: 05:30
Antalya iftar vakti: 19:18

Ardahan sahur vakti: 04:36
Ardahan iftar vakti: 18:30

Artvin sahur vakti: 04:39
Artvin iftar vakti: 18:34

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Aydın sahur vakti: 05:40
Aydın iftar vakti: 19:29

Balıkesir sahur vakti: 05:38
Balıkesir iftar vakti: 19:29

Bartın sahur vakti: 05:17
Bartın iftar vakti: 19:12

Batman sahur vakti: 04:47
Batman iftar vakti: 18:36

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Bayburt sahur vakti: 04:47
Bayburt iftar vakti: 18:40

Bilecik sahur vakti: 05:28
Bilecik iftar vakti: 19:21

Bingöl sahur vakti: 04:48
Bingöl iftar vakti: 18:39

Bitlis sahur vakti: 04:43
Bitlis iftar vakti: 18:32

Bolu sahur vakti: 05:21
Bolu iftar vakti: 19:15

Burdur sahur vakti: 05:31
Burdur iftar vakti: 19:20

Bursa sahur vakti: 05:32
Bursa iftar vakti: 19:25

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