İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

Diyanet İşleri, İstanbul iftar vakti başta olmak üzere tüm iller için 30 günlük iftar saati bilgisini yayınladı. 23 Mart Perşembe gecesi farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkanlar iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap arıyor. İstanbul İmsakiye 2023 ile iftar vakti, sahur vakti ve imsak saatleri bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayının ilk günü İstanbul iftar saati kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve il il imsak vakitleri!