İstanbul iftar vakti saat kaçta? Ramazan İmsakiye 2023 ile İstanbul iftar saati, sahur vakti ve imsak saatleri

İL İL İMSAKİYE 2023 TAKVİMİ

Ramazan ayının birinci günü bugün idrak ediliyor. 23 Mart'ta oruç ibadetini yerine getirmek için ilk sahura kalkanlar iftar vakitlerini merak ediyor. 30 günlük Ramazan İmsakiye ile sahur vakti, iftar vakti ve imsak vakitleri bilgilerine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2023 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

İmsakiye << linkine tıklayarak en detaylı tabloya ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 23 Mart Perşembe günü sahur ve iftar vakti ise şöyle;

İstanbul'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İstanbul İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:31'de.

- İstanbul iftar vakti için akşam ezanı ise 19:25'te okunacak.

- İstanbul'da teravih namazı vakti ise 20:45

* 30 günlük >> İstanbul İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

Ankara'da İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- Ankara İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:17

- Ankara iftar (akşam ezanı) vakti ise 19:10

- Ankara teravih namazı saati: 20:28

30 günlük >> Ankara İftar Vakti << Sayfası İçin Tıklayınız

İzmir İftar Vakti Ve Sahur Saati Kaçta?

- İzmir İmsakiye takvimine göre imsak vakti 05:43, iftar vakti 19:32'de. Teravih namazı saati ise 20:48

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