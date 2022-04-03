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Haberler Yaşam İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 03.04.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 11:13

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

İstanbul iftar saati ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Bakanlığı yayınladığı 30 günlük İstanbul İmsakiye 2022 takvimi ile İstanbul iftar saati ve iftar vakti yayınladı. Ramazan ayının ilk iftarı dün akşam gerçekleştirildi. Milyonlarca müslüman saatler 19.36'yı gösterdiğinde İstanbul'da oruçlarını açtı. Bilindiği üzere iftar vakti ve saati her gün değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti bu akşam saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 3 Nisan 2022 takvimi ile iftar vakti;

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

İstanbul İmsakiye 2022 Diyanet'in yayınladığı 30 günlük imsakiye takvimi ile birlikte belli oldu. Mübarek Ramazan ayının ilk iftarı dün akşam saatler 19.36'yı gösterdiğinde açıldı. Milyonlarca Müslüman ilk iftarı açarken, bugünkü İstanbul iftar vakti ve saati merak konusu oluyor. Bilindiği üzere iftar saati ilden ile ve günden güne değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti bu akşam saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti;

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 YAYINLANDI! İŞTE İSTANBUL İFTAR SAATİ VE VAKTİ (3 NİSAN)

Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müminler, İstanbul iftar vakti için geri sayıma başladı. Oruç tutmak için gece sahura kalkan müslümanlar iftar saatinin günden güne ve ilden ile değişkenlik göstermesi nedeniyle, İstanbul iftar saati ve vakti saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

İşte İstanbul İmsakiye 2022 ile 3 Nisan İstanbul iftar vakti ve iftar saati;

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:37

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:08

İftar Vakti: 19:38

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05:06

İftar Vakti: 19:39

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05:04

İftar Vakti: 19:40

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İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATLERi

İstanbul'da 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.58'de kılınacak.

İstanbul'da 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.59'da kılınacak.

İstanbul'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.01'de kılınacak.

İstanbul'da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 21.02'de kılınacak.

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İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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