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İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 03.04.2022 11:12
Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
11:13
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul imsakiye 2022 ile iftar saati, iftar vakti, teravih namazı ve imsak vakitleri
İstanbul iftar saati ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet İşleri Bakanlığı yayınladığı 30 günlük İstanbul İmsakiye 2022 takvimi ile İstanbul iftar saati ve iftar vakti yayınladı. Ramazan ayının ilk iftarı dün akşam gerçekleştirildi. Milyonlarca müslüman saatler 19.36'yı gösterdiğinde İstanbul'da oruçlarını açtı. Bilindiği üzere iftar vakti ve saati her gün değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti bu akşam saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 3 Nisan 2022 takvimi ile iftar vakti;