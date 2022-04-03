İstanbul İmsakiye 2022 Diyanet'in yayınladığı 30 günlük imsakiye takvimi ile birlikte belli oldu. Mübarek Ramazan ayının ilk iftarı dün akşam saatler 19.36'yı gösterdiğinde açıldı. Milyonlarca Müslüman ilk iftarı açarken, bugünkü İstanbul iftar vakti ve saati merak konusu oluyor. Bilindiği üzere iftar saati ilden ile ve günden güne değişiklik gösteriyor. Peki, İstanbul imsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti bu akşam saat kaçta idrak edilecek? İşte İstanbul imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti;



İSTANBUL İMSAKİYE 2022 YAYINLANDI! İŞTE İSTANBUL İFTAR SAATİ VE VAKTİ (3 NİSAN)



Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müminler, İstanbul iftar vakti için geri sayıma başladı. Oruç tutmak için gece sahura kalkan müslümanlar iftar saatinin günden güne ve ilden ile değişkenlik göstermesi nedeniyle, İstanbul iftar saati ve vakti saat kaçta sorularına yanıt arıyor.



İşte İstanbul İmsakiye 2022 ile 3 Nisan İstanbul iftar vakti ve iftar saati;