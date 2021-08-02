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Haberler Yaşam İstanbul Taksim karıştı: Kadınlar böyle kapıştı!
Giriş Tarihi: 02.08.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 08:58

İstanbul Taksim karıştı: Kadınlar böyle kapıştı!

İstanbul Taksim'de inanılmaz anlar yaşandı. İki kadın, laf atma tartışması yüzünden saç saça baş başa birbirine girdi. Yoldan geçen bir vatandaş ise kadınlardan birini kucağına alıp kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İstanbul Taksim’i karıştıran olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde kadınlar arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi.

İstanbul Taksim’i karıştıran olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı.

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İstanbul Taksim’i karıştıran olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı.

İstanbul Taksim’i karıştıran olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Polislerin de ayırmakta güçlük çektiği kadınlar, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Taksim’i karıştıran olay! Kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi

Bir kadın meydanda yatarak fenalık geçirdi. Kendine gelen kadın, arkadaşları tarafından götürüldü.

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