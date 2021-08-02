İstanbul Taksim karıştı: Kadınlar böyle kapıştı!

İstanbul Taksim'de inanılmaz anlar yaşandı. İki kadın, laf atma tartışması yüzünden saç saça baş başa birbirine girdi. Yoldan geçen bir vatandaş ise kadınlardan birini kucağına alıp kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı.