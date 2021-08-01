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Haberler Yaşam İstanbul Taksim’de kadınlar kapıştı: Vatandaş kucağına alıp ayırdı!
Giriş Tarihi: 01.08.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 10:56

İstanbul Taksim’de kadınlar kapıştı: Vatandaş kucağına alıp ayırdı!

İstanbul Taksim'de kadınlar kapıştı. Yoldan geçen bir vatandaş ise kadınlardan birini kucağına alıp kavgayı ayırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı

İstanbul Taksim’de kadınlar kapıştı: Vatandaş kucağına alıp ayırdı!

Taksim Meydanı'nda sabah saatlerinde kadınlar arasında 'laf atma' nedeniyle kavga çıktı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi.

İstanbul Taksim’de kadınlar kapıştı: Vatandaş kucağına alıp ayırdı!

Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı.

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İstanbul Taksim’de kadınlar kapıştı: Vatandaş kucağına alıp ayırdı!

Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınlar uzun süre birbirlerini bırakmadı.

İstanbul Taksim’de kadınlar kapıştı: Vatandaş kucağına alıp ayırdı!

Polislerin de ayırmakta güçlük çektiği kadınlar, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İstanbul Taksim’de kadınlar kapıştı: Vatandaş kucağına alıp ayırdı!

Bir kadın meydanda yatarak fenalık geçirdi. Kendine gelen kadın, arkadaşları tarafından götürüldü.

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