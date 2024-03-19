İstanbul’da taksinin çarptığı ördek öldü: 2 yıldır bakıyordum çocuğum gibiydi!

Adalet. Maddi, manevi davacıyım. Hiçbir hayvan hak etmiyor. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün alışverişe çıkmıştık. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefonla konuşuyordu" diye konuştu.