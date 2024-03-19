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İstanbul'da taksinin çarptığı ördek öldü: 2 yıldır bakıyordum çocuğum gibiydi!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
12:36
İstanbul'da taksinin çarptığı ördek öldü: 2 yıldır bakıyordum çocuğum gibiydi!
Sosyal medyada "Pazarcı ördek" olarak tanınan Pamuk'a taksinin çarptı. Talihsiz hayvan kurtarılamadı. Ördeğin sahibi Anahit Khachatryan, taksi şoförü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlattı: Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun...