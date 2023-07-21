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İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 10:31
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
10:32
İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı!
İstanbul Valiliği, İBB, 39 İlçe Kaymakamlığı, 39 İlçe Belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için yazı gönderdi. Yazıda bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatmaları, bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında eksiklikleri tamamlayarak bakımevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi istendi