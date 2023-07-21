İstanbul Valiliği’nden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı!

'BAKIMEVİ OLMAYAN BELEDİYELER GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATMALI'

Valilik tarafından İBB başta olmak üzere 39 İlçe Kaymakamlığı, 39 İlçe Belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: