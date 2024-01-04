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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:43
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Ocak ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul'da kar beklentisi de arttı. Peki megakent İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peş peşe kritik uyarılar yapan Meteoroloji, yayınladığı 7 günlük hava durumu raporunda önemli uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşeceğine vurgu yapılan raporda kar yağışına da dikkat çekildi. İşte başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava durumu raporu...