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Haberler Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
Giriş Tarihi: 04.01.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 11:43

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Ocak ayının gelmesiyle birlikte, İstanbul'da kar beklentisi de arttı. Peki megakent İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peş peşe kritik uyarılar yapan Meteoroloji, yayınladığı 7 günlük hava durumu raporunda önemli uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşeceğine vurgu yapılan raporda kar yağışına da dikkat çekildi. İşte başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde hava durumu raporu...

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışı alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 7 günlük hava durumu raporunda İstanbul için kar yağışı müjdesi verdi. İşte 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun yanıtı...

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

İSTANBUL' A KAR SALI GÜNÜ GELİYOR
Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yapğışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

AKOM DA UYARDI
AKOM'dan yapılan açıklamada, 8 Ocak Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi. Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşeceği ve 9 Ocak Salı günü kentin yükseklerinde, 10 Ocak Çarşamba günü de kent genelinde gerçekleşmesi beklendiği ifade edildi.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den kritik açıklama: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

4 OCAK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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