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Haberler Yaşam İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Son 10 güne dikkat! MGM’den flaş hava durumu ve kar yağışı uyarısı
Giriş Tarihi: 24.01.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 08:55

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Son 10 güne dikkat! MGM’den flaş hava durumu ve kar yağışı uyarısı

MGM tarafından Ocak ayı sonunda merakla beklenen İstanbul'da kar yağışı ile ilgili gün verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM hava durumu raporuna göre Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis beklendiği duyuruldu. Uzmanlar kar yağışlarının gelmekte olduğunu söyleyerek önümüzdeki 10 günü işaret etti. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kar yağacak mı, bu hafta yağar mı? İşte detaylı bilgi

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Son 10 güne dikkat! MGM’den flaş hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı MGM hava durumu raporu ile belli oldu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrederken İstanbul kar yağışı için tarih verildi. Uzmanlara göre 27 Ocak'tan itibaren yağışların giriş yaptığı bir dönem olacak. Şubat ayının başında İstanbul'a kar yağma ihtimalinin olduğunu belirtildi. İşte MGM hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Son 10 güne dikkat! MGM’den flaş hava durumu ve kar yağışı uyarısı

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Son 10 güne dikkat! MGM’den flaş hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN TARİH VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor." diyerek İstanbul ve Ankara'da beklenen kar yağışı için tarih verdi.

Radar görüntüsünü paylaşan Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor. 24 Ocak'tan sonra Kışın başlayacağını söylemiştim.

Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor. Detaylar yakında."

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Son 10 güne dikkat! MGM’den flaş hava durumu ve kar yağışı uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Son 10 güne dikkat! MGM’den flaş hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, Kuzey Ege'nin kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege'nin kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunun açıkları 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

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