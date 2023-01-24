İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Son 10 güne dikkat! MGM’den flaş hava durumu ve kar yağışı uyarısı

MGM'DEN KAR YAĞIŞI İÇİN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların başlaması öngörülüyor.

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının 27-28-29 Ocak tarihleri arasında ciddi anlamda soğuması bekleniyor.