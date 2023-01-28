İstanbul’a ne zaman kar yağacak, tarih verildi mi? Meteoroloji’den kar yağışı için flaş uyarı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il geneli ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusu ile yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz'de fırtına; Orta Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 gece saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi batıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde doğusu yer yer 3,5 m; Görüş; İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.