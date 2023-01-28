İstanbul’a ne zaman kar yağacak, tarih verildi mi? Meteoroloji’den kar yağışı için flaş uyarı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il geneli ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusu ile yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz'de fırtına; Orta Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusu 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 gece saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi batıdan 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde doğusu yer yer 3,5 m; Görüş; İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.