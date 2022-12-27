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İstanbul'da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı
Giriş Tarihi: 27.12.2022 18:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
18:25
İstanbul'da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı
İstanbul'en en işlek noktalarından biri olan Basın Ekspres yolunda kayda geçen görüntüler pes dedirtti. Yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü, akan trafikte hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını hiçe saydı. Öfkesine hakim olamayan bir yolcu, aracın camından sarkarak diğer aracın camına vurmaya başladı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.