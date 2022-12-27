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Haberler Yaşam İstanbul'da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı
Giriş Tarihi: 27.12.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 18:25

İstanbul'da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı

İstanbul'en en işlek noktalarından biri olan Basın Ekspres yolunda kayda geçen görüntüler pes dedirtti. Yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü, akan trafikte hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını hiçe saydı. Öfkesine hakim olamayan bir yolcu, aracın camından sarkarak diğer aracın camına vurmaya başladı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

DHA
İstanbul’da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda iki sürücü trafikte yol verme kavgasına tutuştu.

İstanbul’da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı

ARAÇLARI BİRBİRLERİNİN ÜZERLERİNE SÜRDÜLER

Uzun süre bir birlerinin yolunu keserek, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek ilerleyen sürücüler akıl almaz görüntülere neden oldu.

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İstanbul’da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı

ARACIN CAMINDAN SARKIP DİĞERE ARACA SALDIRDI

Araçların birbirine yaklaştığı sırada camdan çıkan bir kişi yaklaşarak araca elindeki cisimle vurdu.

İstanbul’da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı

Basın Ekspres Atatürk Havalimanı önünde ilerleyen iki otomobilin sürücüsü trafikte tartışmaya başladı.

İstanbul’da akan trafikte akılalmaz görüntü! Camdan sarkıp araçtakilere dehşeti yaşattı

3 şeritli yolu paylaşamayan sürücüler birbirlerinin yolunu kesti, zaman zaman da araçlarını adeta birbirine sürterek ilerledi.

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