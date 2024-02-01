İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!

İKİ ÇOCUĞUYLA BALKONDAN ATLADI

Banyonun kapısının açılmasıyla rahat bir nefes almayı uman çocuklar, biricik anneleri tarafından bu kez de "O zaman balkonda atlayacağız" diyerek balkona sürüklendi. O esnada B.B. ve H.B, annelerinden kurtulmayı başararak başka odaya kaçtı. Vicdansız anne ise buna aldırmadan diğer çocukları M.M.B. ve T.B'yi kucağına alarak balkondan atladı.