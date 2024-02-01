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Haberler Yaşam İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 09:30

İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!

İstanbul Sultanbeyli'nde kelimenin tam anlamıyla anne vahşeti yaşandı. Anne Ayşegül B., en büyüğü 9 yaşında olan 4 çocuğunu önce banyoda zehirlemeye kalktı. Ardından 4. kattaki evlerinin balkonundan atmaya çalıştı! Ölümden son anda kurtulan çocuğun anlattıkları, yaşanan vahşetin kanıtıydı: Öldürmek istedi!

SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!

Kan donduran olay İstanbul Sultanbeyli'nde yaşandı. Ayşegül B. (29) ve Aydoğan B. (42), çiftinin B.B. (8), H.B. (7), M.M.B. (3) ve T.B. (1) olmak üzere 4 çocukları vardı. Ancak 18 Aralık 2022 günü anne Ayşegül B, minik çocuklara dehşeti yaşattı.

İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!

LAVABOYA KİMYASAL DÖKTÜ

Çocuklarıyla evde yalnız olan Ayşegül B. 4 çocuğuyla birlikte banyoya girdi. Annelerinin kendilerini banyo yaptıracağını düşünen 4 minik, kadının lavaboya döktüğü deterjan benzeri zehirli bir madde karşısında ölümle burun buruna geldi. Çocuklar birkaç dakika içinde öksürmeye, ağlamaya ve banyodan çıkmak için annelerine yalvarmaya başladı. Zor nefes alan miniklerin çığlıkları üzerine anne Ayşegül B, başka bir ölüm senaryosunu hayata geçirmeye karar verdi.

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İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!

İKİ ÇOCUĞUYLA BALKONDAN ATLADI

Banyonun kapısının açılmasıyla rahat bir nefes almayı uman çocuklar, biricik anneleri tarafından bu kez de "O zaman balkonda atlayacağız" diyerek balkona sürüklendi. O esnada B.B. ve H.B, annelerinden kurtulmayı başararak başka odaya kaçtı. Vicdansız anne ise buna aldırmadan diğer çocukları M.M.B. ve T.B'yi kucağına alarak balkondan atladı.

İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!

KURTULAN ÇOCUKLAR DEHŞETİ ANLATTI

Evde kalan iki çocuk korku içinde titrerken eve gelen Aydoğan B, yaşananlar karşısında şoka yaşadı. İddiaya göre balkondan atlayan anne ve beraberindeki iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından anne ve 2 çocuk hastaneden taburcu oldu.

İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!

Baba Aydoğan B, çocuklarını öldürmek isteyen eşinden şikâyetçi oldu. Akıl almaz olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, annelerinden kaçıp kurtulan B.B. ve H.B'nin ifadesine başvurdu. Annelerinin kendilerini ve kardeşlerini öldürmek istediğini söyleyen çocuklar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

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