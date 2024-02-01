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İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
09:30
İstanbul’da anne dehşeti: Zehirlemek istedi balkondan attı!
İstanbul Sultanbeyli'nde kelimenin tam anlamıyla anne vahşeti yaşandı. Anne Ayşegül B., en büyüğü 9 yaşında olan 4 çocuğunu önce banyoda zehirlemeye kalktı. Ardından 4. kattaki evlerinin balkonundan atmaya çalıştı! Ölümden son anda kurtulan çocuğun anlattıkları, yaşanan vahşetin kanıtıydı: Öldürmek istedi!