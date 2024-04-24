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Haberler Yaşam İstanbul’da ayak ezme cinayeti: Her şey böyle başladı korkunç görüntü!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:13

İstanbul’da ayak ezme cinayeti: Her şey böyle başladı korkunç görüntü!

Kan donduran olay İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Esnaf Adem Gökhan'ın kardeşi aracıyla, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in oğlunun ayağını ezdi. Adem Gökhan, hastane masraflarını da ödemedi. Çıkan tartışmada; Gökhan ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ercan Keskin, hayatını kaybetti…

DHA
İstanbul’da ayak ezme cinayeti: Her şey böyle başladı korkunç görüntü!

Ayak ezme cinayeti tüyler ürpertti. Kanlı olay dün sabah İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Geçtiğimiz ay, restoran işletmecisi Adem Gökhan'ın kardeşinin kullandığı araç, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in küçük oğlunun ayağını arabayla ezdi. Kazada, aracın içinde bulunan Adem Gökhan, hastane masraflarını ödemedi. Bunun üzerine Adem Gökhan ile Keskin arasında tartışma çıktı.

İstanbul’da ayak ezme cinayeti: Her şey böyle başladı korkunç görüntü!

Bayrampaşa Emintaş İhsan Atlı Sanayi Sitesi'nde, dün sabah saatlerinde bu nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Keskin, Adem Gökhan ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

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İstanbul’da ayak ezme cinayeti: Her şey böyle başladı korkunç görüntü!

O esnada kardeşi Cengiz Keskin'i aradı. Dükkana gelen Cengiz Keskin ise bıçak darbelerinden kendini korudu. İki çocuk babası Ercan Keskin (47), kaldırıldığı en yakın özel hastanede hayatını kaybetti. Ercan Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere Giresun'a götürüldü. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.

İstanbul’da ayak ezme cinayeti: Her şey böyle başladı korkunç görüntü!

OLAY ANI KAMERADA
Ercan Keskin'in oğlunun ayağının ezilme anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ercan Keskin'in oğlu, aracını iş yerinin önüne park ettikten sonra bagajını açıp kapatıyor.

İstanbul’da ayak ezme cinayeti: Her şey böyle başladı korkunç görüntü!

Daha sonra arkasını döndüğü sırada Adem Gökhan'ın kardeşinin kullandığı cip, Keskin'in oğlunun ayağını eziyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor.

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