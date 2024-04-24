İstanbul’da ayak ezme cinayeti: Her şey böyle başladı korkunç görüntü!

O esnada kardeşi Cengiz Keskin'i aradı. Dükkana gelen Cengiz Keskin ise bıçak darbelerinden kendini korudu. İki çocuk babası Ercan Keskin (47), kaldırıldığı en yakın özel hastanede hayatını kaybetti. Ercan Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere Giresun'a götürüldü. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.