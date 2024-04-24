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İstanbul’da ayak ezme cinayeti! Her şey böyle başladı korkunç son!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
12:38
İstanbul’da ayak ezme cinayeti! Her şey böyle başladı korkunç son!
Kan donduran olay İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Esnaf Adem Gökhan'ın kardeşi aracıyla, aynı caddede beyaz eşya dükkanı işleten Ercan Keskin'in oğlunun ayağını ezdi. Adem Gökhan, hastane masraflarını da ödemedi. Çıkan tartışmada; Gökhan ve beraberindeki iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ercan Keskin, hayatını kaybetti…