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İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:23
İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum
Son günlerde yaz sıcakları tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Bugün itibarıyla hava sıcaklıkları düştü. Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun genelini etkisi altına alan sağanak yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi merak ediliyor. Uzun süre barajlardaki su seviyesi endişe verici seviyedeyken yağışlarla birlikte mega kentlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte 19 Nisan baraj doluluk oranları