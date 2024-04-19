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Haberler Yaşam İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:23

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum

Son günlerde yaz sıcakları tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Bugün itibarıyla hava sıcaklıkları düştü. Meteoroloji sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurdun genelini etkisi altına alan sağanak yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi merak ediliyor. Uzun süre barajlardaki su seviyesi endişe verici seviyedeyken yağışlarla birlikte mega kentlileri sevindirecek gelişmeler yaşandı. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? İşte 19 Nisan baraj doluluk oranları

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum

İSKİ resmi sayfasında her gün baraj doluluk oranlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz aylarda birçok barajda tüm suyun çekildiğini ve endişe verici seviyelerde bir kuraklık hâkim olduğunu görüşmüştük. Yağışlarla birlikte endişeler ortadan kalktı. İşte İstanbul'da baraj doluluk seviyeleri

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI || 19 NİSAN 2024

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi yükselmeye devam etti. Havaların ısınmasıyla birlikte kurak günler geri dönmüştü. Bugün itibarıyla hava sıcaklıkları düştü ve yağışlar ülkeyi etkisi altına aldı.

Son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 19 Nisan itibarıyla yüzde 80.64 olarak ölçüldü.

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İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 64,96

Büyükçekmece: 75,84

Darlık: 85,28

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum

Elmalı: 87,88

Istrancalar: 44,75

Kazandere: 71,83

Pabuçdere: 60,02

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Nisan 2024: İSKİ ile baraj doluluk seviyelerinde son durum

Sazlıdere: 58,96

Terkos: 85,63

Ömerli: 91,82

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