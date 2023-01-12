İstanbul’da dehşet: 20 kişi ortaokul öğrencisi kıza kabusu yaşattı!

'BEYİN KANAMASI RİSKİ VAR'

Bugün ise okul çıkışında kızım beni aradı eve geleceğini söyledi. Kızımla konuştuğum esnada birden kızım çığlık atmaya başladı ve 'yapmayın' diye bağırdı. 20 kişi birden kızımı darp ederek kafasını cama vurmuşlar. Kızıma 'bir dükkana gir' diye seslendim. Kızım bir telefoncuya giriyor ancak telefoncu da yardım etmemiş. Şu an kırmızı alanda yatıyor, beyin kanaması riski var." dedi.