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İstanbul'da dehşet: 20 kişi ortaokul öğrencisi kıza kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
16:28
İstanbul'da dehşet: 20 kişi ortaokul öğrencisi kıza kabusu yaşattı!
Görenleri şaşkına çeviren olay İstanbul'da yaşandı. 7. sınıf öğrencisi Hayat Nisa Başça, 'müdüre şikayet ettiği' iddiasıyla, okuldan çıktığı sırada yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Ortaokul öğrencisi Başça, beyin kanaması riskinden dolayı hastanede müşahede altında tutuluyor. Aile, saldırganlardan şikayetçi olacağını söyledi.