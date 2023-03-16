Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Az önce deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 14:17

İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Az önce deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Az önce gelen son dakika haberine göre Bolu'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Bolu depremin şiddeti 4.8 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Depremin İstanbul'da da hissedilmesi dolasıyla İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Bolu depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi

İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Az önce deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? Bolu merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem Ankara, Düzce, İstanbul ve Sakarya'da da hissedildi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, son deprem ile ilgili detaylar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Az önce deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son dakika verisine göre Bolu depremi İstanbul gibi pek çok yerde hissedildi. Bugün saat 13:55'te Bolu merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara, Düzce, İstanbul ve Sakarya'da da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.

BOLU'DA DEPREM SON DAKİKA


Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2023-03-16
Saat:13:55:06 TSİ
Enlem:40.784 N
Boylam:31.527 E
Derinlik:8.13 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Az önce deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Az önce deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?
SON DAKİKA