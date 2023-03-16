İstanbul’da deprem mi oldu? 16 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Az önce deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Az önce gelen son dakika haberine göre Bolu'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Bolu depremin şiddeti 4.8 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Depremin İstanbul'da da hissedilmesi dolasıyla İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Bolu depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi