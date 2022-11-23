Son dakika! 23 Kasım Çarşamba sabahı yaşanan 5.9 şiddetindeki Düzce depremi başta İstanbul olmak üzere; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Ankara gibi çevre ve yakın illerde de hissedildi. Düzce'de 22 yaralı vatandaşımızın olduğu bilgisi verilirken İstanbul'da da hissedilen Düzce depremi sonrası son depremler listesi hakkında araştırmalar da başladı. Bu noktada; "İstanbul'da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri.