Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul’da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.11.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 07:06

İstanbul’da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika! 23 Kasım Çarşamba sabahı yaşanan 5.9 şiddetindeki Düzce depremi başta İstanbul olmak üzere; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Ankara gibi çevre ve yakın illerde de hissedildi. Düzce'de 22 yaralı vatandaşımızın olduğu bilgisi verilirken İstanbul'da da hissedilen Düzce depremi sonrası son depremler listesi hakkında araştırmalar da başladı. Bu noktada; "İstanbul'da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bilgileri.

İstanbul’da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

"En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunun yanıtı 23 Kasım Çarşamba gününün en sık araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası peş peşe artçı depremler yaşanıyor. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; İstanbul'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde ve saat kaçta? İşte 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

İstanbul’da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

BAKAN KOCA: 22 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde İç Anadolu ve Marmara bölgesi sallandı.

Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

İstanbul’da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

4.7 BÜYÜKLÜĞÜ ARTÇI DEPREM OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7 büyüklüğünde, 8.52 derinliğinde bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul’da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde? 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA