"En son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunun yanıtı 23 Kasım Çarşamba gününün en sık araştırılan konulardan bir tanesi oluyor. Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası peş peşe artçı depremler yaşanıyor. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası "İstanbul'da deprem mi oldu; nerede ve kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki; İstanbul'da deprem oldu mu, kaç şiddetinde ve saat kaçta? İşte 23 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.