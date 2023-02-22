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Haberler Yaşam İstanbul'da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:53

İstanbul'da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası ülkede deprem farkındalığı artarken, metropol sakinleri "İstanbul'da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler" hakkında araştırmalar yapıyor. Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay hattı, birçok ilçeyi çok sert vurması bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar, "Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor, İstanbul depreme en riskli ilçeler hangileri?" sorularını yöneltiyor. İşte İstanbul deprem risk haritası ve deprem riski yüksek olan ilçeler

İstanbul’da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

İstanbul deprem riski yüksek olan ilçeler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası Büyük Marmara Depremi hakkında açıklamalar, deprem uzmanları tarafından geliyor. Peki, Kuzey Anadolu Fay hattı İstanbul'da nereden geçiyor, hangi ilçelerden? İşte detaylar

İstanbul’da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

İSTANBUL DEPREM TARİHİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINA GİRDİ

İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da birçok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul’da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ

1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.

Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

İstanbul’da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

1766 İSTANBUL DEPREMİ: KÜÇÜK KIYAMET

1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçekleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.

Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

İstanbul’da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

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