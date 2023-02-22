Haberler Yaşam İstanbul'da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:53

İstanbul'da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler! Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası ülkede deprem farkındalığı artarken, metropol sakinleri "İstanbul'da depreme dayanıklı ve deprem riski yüksek olan ilçeler" hakkında araştırmalar yapıyor. Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay hattı, birçok ilçeyi çok sert vurması bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar, "Kuzey Anadolu Fay hattı nereden geçiyor, İstanbul depreme en riskli ilçeler hangileri?" sorularını yöneltiyor. İşte İstanbul deprem risk haritası ve deprem riski yüksek olan ilçeler