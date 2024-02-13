İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber çıktı!

"MASAJ SERTİFİKAM VARDI"

Kerem Balin sorgusunda, "Ben daha önce Youtube sosyal medya platformunda içerik üreticisiydim. Daha sonra Nehir ile tanıştım. Nehir'in klip çekimlerini yaptım. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım.