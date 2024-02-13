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Haberler Yaşam İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber çıktı!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 12:17

İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber çıktı!

İstanbul'da polis ekipleri masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarını değerlendirdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 4 şüpheli gözaltına alınırken zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi. Fuhuş yapılan masaj salonunu işletenlerden birisi de YouTuber Kerem Balin'di. İfadesinde suçlamaları reddeden YouTuber Kerem Balin'in sözleri şaşkına çevirdi: Sürekli beni taciz etti!

DHA
İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber çıktı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit edilirken, Ataşehir, Sarıyer ve Ümraniye ile Samsun'un Atakum ilçesinde daha önceden tespit edilen 9 adrese baskın yapıldı.

İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber çıktı!

Yapılan baskınlarda şebeke üyesi oldukları iddia edilen 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 6 kadının da kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bulundu.

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İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber çıktı!

İşlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Kerem Balin, Burak Doğan, Fırat Acar ve Mesut Güler tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber çıktı!

FUHUŞ ŞÜPHELİSİ YOUTUBER ÇIKTI

Fuhuş operasyonu kapsamında tutuklanan Kerem Balin'in Youtube'de içerik üreten sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da fuhuş operasyonu: Şüphelilerden biri YouTuber çıktı!

"MASAJ SERTİFİKAM VARDI"

Kerem Balin sorgusunda, "Ben daha önce Youtube sosyal medya platformunda içerik üreticisiydim. Daha sonra Nehir ile tanıştım. Nehir'in klip çekimlerini yaptım. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım.

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