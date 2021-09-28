İstanbul’da hırsızlık yapmak için geldiği dükkana tuvaletini yaptı

İSTANBUL'DA HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN GELDİĞİ DÜKKANA TUVALETİNİ YAPTI İğrenç olay, İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir lokantada önceki gece yaşandı. İddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaletini yapması ise pes artık dedirtti. Dükkan sahibi Turan Toprak, şunları söyledi: Saat 03.30 sularında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeri giriyor. Kasa da bulunan 150 TL kadar parayı alıyor ve rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir. İŞTE O ANLAR Arnavutköy'de hırsızın girdiği dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da girdiği dükkanın ortasına tuvaletini yapan hırsız kamerada Görüntülerde, hırsız gelip sandalyede oturuyor, daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor, sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karıştığı görülüyor.