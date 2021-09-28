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Haberler Yaşam İstanbul'da hırsızlık yapmak için geldiği dükkana tuvaletini yaptı
Giriş Tarihi: 28.09.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 10:33

İstanbul'da hırsızlık yapmak için geldiği dükkana tuvaletini yaptı

İstanbul'da 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Bir hırsız, dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. İnanılmaz anlar kameralara böyle yansıdı

İstanbul’da hırsızlık yapmak için geldiği dükkana tuvaletini yaptı

İSTANBUL'DA HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN GELDİĞİ DÜKKANA TUVALETİNİ YAPTI

İğrenç olay, İstanbul Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan bir lokantada önceki gece yaşandı.

İstanbul’da hırsızlık yapmak için geldiği dükkana tuvaletini yaptı

İddiaya göre, dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi, daha sonra da tuvaletini yaptı.

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İstanbul’da hırsızlık yapmak için geldiği dükkana tuvaletini yaptı

Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı.

İstanbul’da hırsızlık yapmak için geldiği dükkana tuvaletini yaptı

Hırsızın rahatlığı ve tuvaletini yapması ise pes artık dedirtti.

İstanbul’da hırsızlık yapmak için geldiği dükkana tuvaletini yaptı

Dükkan sahibi Turan Toprak, şunları söyledi: Saat 03.30 sularında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanın içerisine giriyor, buralarda dolaşıyor.

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