İstanbul’da KADES ihbarına giden polise saldırı: 5 polis yaralı!

POLİSLERİN BOĞAZINI SAKIP GÖĞSÜNE YUMRUK ATTI

O esnada şahsın babası olduğunu söyleyen Sırrı C., "Ben burada oturuyorum buranın esnafıyım, benim çocuğumu alamazsınız, terörist miyiz biz, sıkıyorsa alın sizinle görüşeceğiz" diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Yaşanan arbedede Sırrı C. polis memuru H.O.Ö.'yü boğazını ve kollarını sıkarak göğsüne ve ayaklarına yumruk atarak yaraladı. Olayda polis memurunun parmağı kırılırken, saldırgan Sırrı C. polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın oğlu Onurcan F. ise kaçmaya çalışırken sokak üzerinde yeniden yakalandı.