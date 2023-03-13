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İstanbul'da KADES ihbarına giden polise saldırı: 5 polis yaralı!
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:41
Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
11:51
İstanbul'da KADES ihbarına giden polise saldırı: 5 polis yaralı!
Beyoğlu'nda KADES ihbarına giden polis ekipleri, sevgilisini dövüp kaçan şahsı çatıda kıstırdı. Şahıs gözaltına alınacağı esnada küfür ve tehdit ettiği memurlardan birini kafa atarak burnundan ve diğerini de tekmeyle dudaklarından yaraladı. Kelepçelenen şahıs, ekip otosunun camını da kafa atarak kırdı. Babasıyla birlikte 3 polise saldırıp yaralayan şahıs, güçlükle etkisiz hale getirildi. Olayda 5 polis yaralandı, 3 şahıs ise gözaltına alındı.