İstanbul'da karı-koca kavgası dehşeti kamerada! Karısı otomobilin kapılarını kilitleyince...
İstanbul Sarıyer'de otomobilde eşi Barış A., ile tartışma yaşayan kadın, eşi inince kapıyı kilitledi. Kadının kocası girmesin diye lüks otomobilin kapıları kilitledikten sonra yaşanan dehşet anları ise bir başka aracın kamerasına böyle yansıdı...
Giriş Tarihi: 01.09.2018 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 10:47
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İstanbul'da karı-koca kavgası dehşeti! Karısı otomobilin kapılarını kilitleyince...
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İstanbul'da karı-koca kavgası dehşeti! Karısı otomobilin kapılarını kilitleyince...