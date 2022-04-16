Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar
Giriş Tarihi: 16.04.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 12:40

İstanbul'da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar

Sultangazi'de şoförünün frenlerinin tutmadığını iddia ettiği kumaş yüklü kamyon refüjden geçerek otomobili ezdi. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için saniyelerle yarışıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

DHA
İstanbul’da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar

Kaza TEM Otoyolu çıkışı Lütfü Aykaç Bulvarı'nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Varol'un kullandığı 23 TC 420 plakalı kamyonun frenin tutmaması sonucu şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstanbul’da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar

Refüjden geçerek karşı yola geçen kumaş yüklü kamyon otomobili ezdi. Otomobilin sürücüsü sıkıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul’da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada Gökhan Çelik ise yeşil ışığın yanmasıyla otomobiliyle kazadan kıl payı kurtuldu.


İstanbul’da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar

"FRENİ TUTMADI O ŞEKİLDE OLDU"

Kamyon şoförü Faruk Varol, "Kumaş yüklü kamyonla hareket halindeydim. Fren tutmadı." dedi

SON DAKİKA