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İstanbul'da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar
Giriş Tarihi: 16.04.2022 12:38
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
12:40
İstanbul'da kontrolü kaybeden kamyon trafik dehşeti yaşattı: Kurtarmak için zamana karşı yarıştılar
Sultangazi'de şoförünün frenlerinin tutmadığını iddia ettiği kumaş yüklü kamyon refüjden geçerek otomobili ezdi. Otomobilin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için saniyelerle yarışıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.