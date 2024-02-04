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İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
13:30
İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Ankara'dan iki araçla yola çıkan 5 şahıs, 40 bin lira alacakları oldukları adamı Kasımpaşa'daki evinin önünden kaçırdı. Adamdan parayı alamayan şahıslar onu aracın içerisinde silahla vurup yola attı. O anlar kameralara böyle yansıdı!