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Haberler Yaşam İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 13:30

İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı. Ankara'dan iki araçla yola çıkan 5 şahıs, 40 bin lira alacakları oldukları adamı Kasımpaşa'daki evinin önünden kaçırdı. Adamdan parayı alamayan şahıslar onu aracın içerisinde silahla vurup yola attı. O anlar kameralara böyle yansıdı!

İHA
İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!

Dehşet dola olay geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda yaşandı. Kasımpaşa'da oturan 45 yaşındaki Erhan Y., bir süre önce Ferdican S.'den (27) 40 bin lira borç aldı. Geçen süre zarfında Erhan Y. borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine Ferdican S. ile Erhan Y. arasında cep telefonu görüşmelerinde tartışma çıktı. Yaşananlar nedeniyle Ferdican S., bir daha Erhan Y.'ye ulaşamadı.

İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!

Bunun üzerine Ankara'da yaşayan Ferdican S., 4 arkadaşını alıp 2 ayrı araçla İstanbul'a geldi. Borç verdiği Erhan Y.'nin Kasımpaşa'daki evinin önüne gelen şahıslar, burada beklemeye başladı. Bir süre sonra evine gelen Erhan Y.'yi şahıslar, onu zorla araca bindirip kaçırdı. Araç içerisinde adamı sorgulayan şahıslar, borcu geri istedi. Ancak Erhan Y., borcunu vermeyince ortalık karıştı. Araç içerisinde darp edilen Erhan Y., bacağından ve omzundan silahla vurularak ağır yaralandı.

İstanbul'da film gibi olay! Kaçırdıkları adamı vurup araçtan attılar | Video

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İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!

VURDUKLARI ADAMI YOLA ATIP KAÇTILAR
Şahıslar ardından Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde seyrettikleri esnada yaraladıkları Erhan Y.'yi aracın kapısını açarak yola attı. Şahıslar ardından araçla hızla uzaklaşırken, Erhan Y. ise yere yığıldı.

İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!

Cadde üzerindeki sürücülerin umrunda dahi olmayan yaralı adamı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erhan Y.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul’da korku filmi gibi olay: Kaçırdıkları adamı vurup arabadan attılar!

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Hemen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Film gibi olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahısların 06 BVF 172 ve 06 CZU 164 plakalı araçlarla mega kente geldiklerini tespit etti. Buradan yola çıkan polis, şahısların aynı araçlarla Ankara'ya doğru dönüşe geçtiklerini belirledi.


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