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'da mest eden manzarası

Giriş Tarihi: 06.11.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 12:37
İstanbul'da mest eden sonbahar manzarası

'a ın gelmesiyle boğaz sırtlarında bulunan ağaçların rengarenk hale bürünmesi görenleri mest etti. İstanbul'un hayran bırakan sonbahar manzaraları havadan görüntülendi.

İstanbul'da mest eden sonbahar manzarası

'da Kasım ayı ile birlikte iyide iyiye kendisini gösterirken, şehir sarı örtüye büründü.

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İstanbul'da mest eden sonbahar manzarası

ile birlikte boğaz ve çevresi doğal güzellikleri ile ilgi odağı oldu. Kasım ayının ilk haftasının yaşandığı 'da yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar rengarenk görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da mest eden sonbahar manzarası

Sarı, yeşil ve kırmızının her tonunun göründüğü ağaçların manzarası mest etti. Doğanın bu eşsiz manzarasını fırsat bilen vatandaşlar ise parklarda gezerek fotoğraf çekti.

İstanbul'da mest eden sonbahar manzarası

Şarkılara da konu olan 'da manzaraları ise havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı sırtlarında bulunan ağaçların sarıya büründüğü görülürken, boğaz eşsiz manzarasıyla kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar da bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

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