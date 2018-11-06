İstanbul'da mest eden sonbahar manzarası

Şarkılara da konu olan İstanbul'da Sonbahar manzaraları ise havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı sırtlarında bulunan ağaçların sarıya büründüğü görülürken, boğaz eşsiz manzarasıyla kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar da bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.