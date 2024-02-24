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İstanbul'da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:52
İstanbul'da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Düzce'de eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda eski bir eczacı kalfasının liderliğinde faaliyet gösteren, aralarında doktorların da bulunduğu sahte reçete düzenleyen çeteyi çökertti. 5 milyonluk vurgun yaptığı tespit edilen çeteye ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.