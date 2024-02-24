Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İstanbul'da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:52

İstanbul'da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Düzce'de eşzamanlı olarak yapılan operasyonlarda eski bir eczacı kalfasının liderliğinde faaliyet gösteren, aralarında doktorların da bulunduğu sahte reçete düzenleyen çeteyi çökertti. 5 milyonluk vurgun yaptığı tespit edilen çeteye ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUZEYFE ATICI
İstanbul’da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar ile bazı eczacıların, eski bir eczacı kalfasının organizesinde hareket ederek, herhangi bir tahlil, tetkik yapılmadan maddi değeri yüksek ilaçları usulsüz olarak reçete ettikleri tespit edildi.

İstanbul’da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı

Bu kapsamda hesap hareketleri, HTS kayıtları, kargo bilgileri ve müfettiş raporu incelendi. Yasadışı ilaçların seri numaraları ile suç çetesinin Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nden sahte reçete yöntemiyle piyasaya sürdüğü yasadışı ilaç numaralarının aynı olduğu ve adına reçete yazılan hastaların reçete günü hastane civarında bulunmadığı da belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı

Adına sahte reçete düzenlenen mağdur vatandaşların, herhangi bir devlet hastanesinde muayene olmadıkları, kendi adlarına yazılan ilaçları alıp kullanmadıkları ve yapılan işlemlerin bilgileri dışında yapıldığı öğrenildi.

İstanbul’da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı

Öte yandan eczacı kalfasının, TC kimlik numaraları yazan listeyle şüpheli bir doktorun sekreterinin yanına gelerek sahte ilaç yazma işlemi yaptırdığına dair kamera kayıtları da ele geçirildi.

İstanbul’da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı

Sahte reçetelerin SGK Başkanlığı'na fatura edilerek 5 milyon kamu zararı oluşturulduğu saptandı.

SON DAKİKA