İstanbul’da milyonluk vurgun! Aralarında doktor ve eczacılar da var: Çok sayıda kişi tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar ile bazı eczacıların, eski bir eczacı kalfasının organizesinde hareket ederek, herhangi bir tahlil, tetkik yapılmadan maddi değeri yüksek ilaçları usulsüz olarak reçete ettikleri tespit edildi.