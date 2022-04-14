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Giriş Tarihi: 14.04.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 16:00

İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul'da neden yollar trafiğe kapatılıyor?

İstanbul'da Pazar günü birçok yol 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle kapatılacak. Pazar günü yapılacak ALES için de adaylar önceden uyarıldı ve erken çıkmaları tembihlendi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da Pazar günü programlarını bisiklet turu nedeniyle değiştirdi. Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul etabı sebebiyle İstanbul'da birçok ana yol trafiğe bir süreliğine kapatılmış olacak. Peki, hangi yollar İstanbul'da trafiğe kapatılmış olacak?