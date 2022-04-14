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Haberler Yaşam İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul'da neden yollar trafiğe kapatılıyor?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 16:00

İstanbul'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul'da neden yollar trafiğe kapatılıyor?

İstanbul'da Pazar günü birçok yol 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle kapatılacak. Pazar günü yapılacak ALES için de adaylar önceden uyarıldı ve erken çıkmaları tembihlendi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da Pazar günü programlarını bisiklet turu nedeniyle değiştirdi. Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul etabı sebebiyle İstanbul'da birçok ana yol trafiğe bir süreliğine kapatılmış olacak. Peki, hangi yollar İstanbul'da trafiğe kapatılmış olacak?

İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul’da neden yollar trafiğe kapatılıyor?

İlk olarak Marmara Turu olarak 1963 yılında başlayan ve 1966 yılında Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10 ile 17 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında düzenleniyor. Son ayağı olan İstanbul'da birçok yol kapatılacak. Bodrum Kuşadası etabıyla başlayan turun sonu İstanbul'da bitecek. Peki, hangi yollar kapalı olacak? Saat kaça kadar yollar trafiğe kapalı kalacak? İşte detaylar...

İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul’da neden yollar trafiğe kapatılıyor?

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Fatih ve çevresinde kapatılacak yollar şu şekildedir (Kapama saati 06.00):

- Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

- Kadir Has Caddesi

- Abdülezelpaşa Caddesi

- Ragıp Gümüşpala Caddesi

- Galata Köprüsü

- Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

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İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul’da neden yollar trafiğe kapatılıyor?

Beyoğlu ve çevresi (Kapama saati 06.00):

- Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

- Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

- Beyoğlu - İnönü Caddesi

- Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

- Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

- Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

- Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

- Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

- Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beyoğlu - Necatibey Caddesi

- Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

Beşiktaş ve çevresi (Kapama saati 06.00):

- Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

- Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

- Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Palanga Caddesi

- Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

- Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul’da neden yollar trafiğe kapatılıyor?

Sarıyer ve çevresi (Kapama saati 06.00):

- Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

- Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

- Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

- Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

- Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

- Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

- Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul’da neden yollar trafiğe kapatılıyor?

Anadolu Yakası için (KAPAMA SAATİ 07.00):

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet,

Taşköprü Caddesi,

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli

Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti

Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası

Maltepe Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım

Çevre yollar:

* D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecekler.)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapanma saati (08.30)

Avrasya Tüneli kapanma saati (09.45):

Uzunçayır Köprülü Kavşak

O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti

Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım

Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım

Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş

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