İstanbul’da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak! 17 Nisan 2022 İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak, İstanbul’da neden yollar trafiğe kapatılıyor?

Beyoğlu ve çevresi (Kapama saati 06.00):
- Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti
- Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi
- Beyoğlu - İnönü Caddesi
- Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı
- Beyoğlu - Askerocağı Caddesi
- Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi
- Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
- Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi
- Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi
- Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beyoğlu - Necatibey Caddesi
- Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti
Beşiktaş ve çevresi (Kapama saati 06.00):
- Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti
- Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı
- Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Palanga Caddesi
- Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi
- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş
- Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti
- Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi