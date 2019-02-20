İstanbul'da polisin ele geçirdiği gizli kamera düzenekleri uzmanları bile şaşırttı... Bu düzenekleri kullanan sapıklara dikkat!
İstanbul'da polisin ele geçirdiği gizli kamera düzenekleri uzmanları bile şaşırttı... Bu düzenekleri kullanan sapıklara dikkat!
Yurt dışından yasa dışı olarak Türkiye'ye getirilen gizli kamera düzenekleri polisi bile şaşırttı. Özel hayatın gizliliği ile ilgil pek çok suçta sapıkların kullanımına uygun olarak hazırlanan kameraların yerleştirildiği eşyaları gören uzmanlar bile şaşkınlıklarını belirterek masum vatandaşları bu tip gizli kameralara karşı uyardı. Yurt dışından yasa dışı olarak getirilen gizli kameralar; sapıkların kulllanımına uygun olarak anahtarlık, krem kutusu, kitap, kol saati, kalem, ilaç ve sayısız akla gelmeyecek şekilde tasarlanmış ve kullanıma hazır halde ambalajlanmış olarak satılmayı beklerken yakalandı. İşte yasa dışı olarak Türkiye'ye getirilen satışa sunulan türlü şekillerdeki o gizli kamera düzenekleri...
Giriş Tarihi: 20.02.2019
12:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019
13:20