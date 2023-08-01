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İstanbul'da sahte polis Feyyaz vakası: GBT yaptığı kişiler bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 01.08.2023 16:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
16:07
İstanbul'da sahte polis Feyyaz vakası: GBT yaptığı kişiler bakın kim çıktı!
İstanbul akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçen sene, internetten aldığı "Polis Emniyet Genel Müdürlüğü" yazılı rozetle pazarda kimlik kontrolüne çıkan sahte polis Feyyaz, "Ben polisim, kimliklerinizi verin" dediği 2 kişi, gerçek polis çıkınca hayatının şokunu yaşadı. İşte inanılmaz olayın detayları...