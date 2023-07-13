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İstanbul'da sapık paniği: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 15:22
Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
15:22
İstanbul'da sapık paniği: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!
İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı... Sapık hırsız, ipte asılı olan kadın iç çamaşırlarını çaldı. Bina sakini "Bu normal bir hırsızlık değil, bu şahsın sapık olduğunu düşünüyorum. Normal olmadığı gibi daha tehlikeli şeyler doğurabilir" ifadelerini kullandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı…