İstanbul’da sapık paniği: İpte asılı olan kadın iç çamaşırlarını görünce bakın ne yaptı!

İpe asılmış olan onlarca çamaşır içinden sadece kadın iç çamaşırlarına yönelen kişi, 3 parça kadın iç çamaşırını eline aldı. Asılan çamaşırları bir kez daha baştan sona kontrol eden şüpheli, yanına aldığı çamaşırları elindeki poşete koyup olay yerinden uzaklaştı.

Bağcılar'da kadın iç çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video